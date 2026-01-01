Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorul din naţionala României, gata de transfer! E asaltat de oferte "foarte bune financiar" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Jucătorul din naţionala României, gata de transfer! E asaltat de oferte “foarte bune financiar”

Jucătorul din naţionala României, gata de transfer! E asaltat de oferte “foarte bune financiar”

Bogdan Stănescu Publicat: 1 ianuarie 2026, 20:40

Comentarii
Jucătorul din naţionala României, gata de transfer! E asaltat de oferte foarte bune financiar

Marius Marin, lângă Ianis Hagi, după victoria cu Ucraina de la EURO / Profimedia Images

Marius Marin (27 de ani) e gata să îşi schimbe echipa. Jucătorul naţionalei României îşi termină contractul în vara acestui an, aşa că poate semna de acum cu orice echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totuşi, Pisa speră să îl vândă din această iarnă pentru a nu-l pierde gratis. Marius Marin este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 3 milioane de euro.

Marius Marin, aproape de a o părăsi pe Pisa

Bazat pe informațiile pe care le-am obținut despre mijlocaș, piețele din afara Europei au intervenit. Din MLS până în țările arabe, chiar până în Australia. SEG, reprezentantul jucătorului, primește interes din aceste ligi. Ar fi vorba despre oferte foarte bune din punct de vedere financiar. Fotbalistul vrea să joace constant deoarece preliminariile pentru Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se vor juca în martie.

Marin este în fața unei potențiale experiențe în afara fotbalului european. Jucătorul poate negocia de acum cu alte cluburi. Pisa, totuși, țintește ca mutarea să se realizeze în iarnă pentru a capitaliza în urma mutării”, au anunţat jurnaliştii italieni de la sestaporta.com.

Marius Marin a evoluat în 12 partide din cele 17 disputate de Pisa în acest sezon în Serie A. Nu are niciun gol şi niciun assist. El a primit două cartonaşe galbene şi are o medie a notelor de 6.4, potrivit flashscore.ro. Marin a jucat şi un meci în Cupa Italiei.

Reclamă
Reclamă

După 17 etape, Pisa e pe penultimul loc în Serie A, cu numai 11 puncte. Marin a jucat în 5 meciuri în preliminariile pentru World Cup 2026.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mărturia românului care a salvat zeci de oameni din incendiul din Crans-Montana: "Ieşeau arşi din local"
Observator
Mărturia românului care a salvat zeci de oameni din incendiul din Crans-Montana: "Ieşeau arşi din local"
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
Fanatik.ro
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
22:06
Cristi Chivu, aşteptat să semneze: “I-a convins pe toţi”
22:04
Detaliul care îi îngrijorează pe apropiații lui Anthony Joshua după accident: “Nu știm cum va reacționa”
21:18
VideoJurnal Antena Sport | Handbaliștii de națională au ieșit la bowling, tenis de masă și biliard în prima zi din an
21:15
VideoJurnal Antena Sport | Ianis Hagi și soția, Elena, au fugit la Dubai de revelion
21:11
VideoJurnal Antena Sport | Urările pentru 2026 de la oamenii importanţi din fotbal
21:10
VideoJurnal Antena Sport | Bombardierul Pascu a sărbătorit de două ori la miezul nopții
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVStațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine” 2 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 3 Anunțul făcut de UEFA despre Daniel Bîrligea în uiltima zi din an 4 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 5 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară 6 E oficial! Louis Munteanu a semnat cu DC United!
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase