Jucătorul din naţionala României, gata de transfer! E asaltat de oferte "foarte bune financiar" - Antena Sport

Marius Marin, lângă Ianis Hagi, după victoria cu Ucraina de la EURO / Profimedia Images

Marius Marin (27 de ani) e gata să îşi schimbe echipa. Jucătorul naţionalei României îşi termină contractul în vara acestui an, aşa că poate semna de acum cu orice echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totuşi, Pisa speră să îl vândă din această iarnă pentru a nu-l pierde gratis. Marius Marin este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 3 milioane de euro.

Marius Marin, aproape de a o părăsi pe Pisa

„Bazat pe informațiile pe care le-am obținut despre mijlocaș, piețele din afara Europei au intervenit. Din MLS până în țările arabe, chiar până în Australia. SEG, reprezentantul jucătorului, primește interes din aceste ligi. Ar fi vorba despre oferte foarte bune din punct de vedere financiar. Fotbalistul vrea să joace constant deoarece preliminariile pentru Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se vor juca în martie.

Marin este în fața unei potențiale experiențe în afara fotbalului european. Jucătorul poate negocia de acum cu alte cluburi. Pisa, totuși, țintește ca mutarea să se realizeze în iarnă pentru a capitaliza în urma mutării”, au anunţat jurnaliştii italieni de la sestaporta.com.

Marius Marin a evoluat în 12 partide din cele 17 disputate de Pisa în acest sezon în Serie A. Nu are niciun gol şi niciun assist. El a primit două cartonaşe galbene şi are o medie a notelor de 6.4, potrivit flashscore.ro. Marin a jucat şi un meci în Cupa Italiei.