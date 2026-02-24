Cristi Săpunaru s-a rupt de conducerea Rapidului: "Nu mai vorbim" - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Săpunaru s-a rupt de conducerea Rapidului: “Nu mai vorbim”

Radu Constantin Publicat: 24 februarie 2026, 10:29

Cristi Săpunaru / SPORT PICTURES

Despre Cristi Săpunaru se poate spune că este un jucător simbol al Rapidului din vremurile moderne. Retras din activitate, el nu mai păstrează totuşi legătura cu actuala conducere a clubului. Cum s-a ajuns aici?

După retragere, fostul fundaș a fost acuzat că ar fi adus alcool în cantonamentul echipei, lucru care a dus la îndepărtarea sa din club. Această informaţie apărută în presă l-a deranjat pe Săpunaru, care a încetat să mai comudice cu oficialii din Giuleşti.

“Cu Vasile (n.r. Maftei) mai vorbesc. Mai ieșim la tenis. Din club te referi la…

(Administrativ, acționariat, tot?) Nu, nu.

(Cu Victor Angelescu?) Am fost apropiați o perioadă de timp. Nu am mai continuat să vorbim”, a declarat Săpunaru, pentru iamsport.ro.

Sănpunaru l-a dat în judecată pe Daniel Carciug, directorul comercial al clubului condus de Dan Șucu.

“O să demonstrez că unii oameni calcă pe cadavre ca să rămână lângă șefu’. Dar a greșit persoana. Să știe de la mine că a greșit persoana. Că în secunda în care dai în mine și îmi faci mie așa ceva, ai dat și în familia mea […] Scandalul cu bere l-au fabricat. Nu l-au publicat, l-au fabricat!

Niște oameni zero, pentru mine. Oameni de joasă speță, cu care nu am ce să…”, a spus fostul căpitan al Rapidului.

