Transferul aşteptat de Cristi Borcea la Dinamo: "Opțiune mai bună nu exista" - Antena Sport

Chiar dacă nu mai investeşte la Dinamo, Cristi Borcea a rămas un susţinător al clubului din Ştefan cel Mare. El a vorbit recent şi despre ultimul transfer pregătit de Dinamo, cel al lui George Puşcaş.

Borcea crede că Puşcaş îşi va reface cariera la Dinamo şi va reveni în circuitul naţionalei României.

“Dinamo a luat fix ce trebuia, pe George Pușcaș. Opțiune mai bună a unui român nu exista. Eu îl văd pe Pușcaș un vârf de atac foarte bun. Se va impune la Dinamo și va reveni la naționala României. Dinamo este o echipă de posesie și va marca goluri foarte multe cu Pușcaș în față.

(n.r. că Pușcaș nu a jucat 8 luni) Astea nu se uită (n.r. calitățile). Nicio apărare din România nu o să le stea în cale lui Karamoko și Pușcaș. Și în spatele lor Cîrjan. Nu există apărători în SuperLiga care să le facă față”, a spus Cristi Borcea, la Digi Sport.

Fotbalistul în vârstă de 29 de ani va semna un contract pe un an și jumătate cu Dinamo şi va avea un salariu de 20.000 de euro pe lună. Cum vine din postura de jucător liber de contract, el va încasa și un bonus de 50.000 de euro la semnătură.