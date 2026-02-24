„România pune America la locul ei!” Ce scria presa de peste ocean în 1994, după ce „tricolorii” învingeau SUA - Antena Sport

Pe 26 iunie 1994, România învingea Statele Unite și își asigura locul în optimile de finală ale Mondialului american. La Pasadena, în fața a aproape 94.000 de spectatori și la o temperatură de 46 de grade la nivelul gazonului, Dan Petrescu reușea unicul gol al meciului, în minutul 18, cu o execuție vicleană, care l-a prins pe picior greșit pe portarul Tony Meola.
„Tricolorii” au câștigat astfel grupa A, cu șase puncte, în timp ce americanii au încheiat seria pe locul al treilea, dar s-au calificat chiar și așa în optimi. România însă, în ciuda victoriei și a câștigării grupei, a dat în optimi peste un „monstru”, Argentina.
Presa din America: „România o pune pe SUA la locul ei: pe trei”
Pentru presa din SUA, eșecul de pe arena Rose Bowl a însemnat o lovitură puternică, dar și o trezire la realitate. „România o pune pe SUA la locul ei – pe trei”, a titrat publicația Los Angeles Times, pe 27 iunie, imediat după meciul de la Pasadena.
„Autobuzul petrecerii fotbalistice americane a derapat de pe șosea duminică, pierzând cu România, 0-1, într-un cazan de căldură și reproșuri pe Rose Bowl”, a adăugat sursa citată, care se temea că locul al treilea nu va fi de ajuns pentru calificarea echipei pregătite de Bora Milutinovic.
„România, care s-ar fi mulțumit chiar și cu o remiză, a fost mai bună la ce și-a propus, ceea ce s-a văzut după ce Dan Petrescu a marcat, învingându-l pe Meola la prima bară”, a conchis LA Times, înainte să facă un calcul la sânge despre șansele americanilor la optimi.
Ce scria New York Times despre golul lui Dan Petrescu
„Statele Unite cad cu picioarele pe Pământ, dar nu și din turneu”, a scris New York Times, pe 27 iunie 1994. „Acum patru zile, echipa de fotbal a Statelor Unite părăsise Rose Bowl înfășurată în drapelul național, după o victorie senzațională cu 2-1 împotriva Columbiei. Astăzi, americanii au plecat înfășurați doar în incertitudine”, a notat publicația americană.
„Jucând aparent pentru remiză în căldura brutală de pe Rose Bowl, România s-a strâns în apărare și, răbdătoare, i-a lăsat pe americani să avanseze, așteptând ocazia de contraatac”, a mai scris New York Times, care a comentat pe larg și golul lui Petrescu.
„Gheorghe Hagi, talentatul mijlocaș al României, a trimis o pasă pe flancul stâng către Ilie Dumitrescu, care a centrat către Florin Răducioiu în fața careului. Meola a părut paralizat de Răducioiu, acesta a dat o pasă perfectă către fundașul Dan Petrescu, care a sprintat pe dreapta, trecând de Harkes și pătrunzând la marginea careului. Harkes n-a avut sprijin din partea colegilor, iar Meola a făcut o treabă proastă în reducerea unghiului, în timp ce Petrescu a tras puternic, la primul stâlp.”
The Independent: „România a adus SUA înapoi la statutul ei modest!”
Washington Post a scris că „România o împinge pe SUA pe drumul greu”, notând că ceea ce ar fi trebuit să fie o zi istorică pentru echipa americană s-a transformat într-o „mlaștină supraîncălzită de frustrare, furie și incertitudine”.
O altă publicație de limbă engleză, The Independent, a pus sugestiv titlul articolului despre meci: „Cadoul lui Meola pentru România”. „Victoria obținută de România, prin care a avansat în optimi ca învingătoare a Grupei A, a fost răsplata pentru talentul superior, aplicat cu discernământ, într-o temperatură apropiată de 43 de grade Celsius.
Spre marea dezamăgire și a unui ocazional dezgust al suporterilor ei, Statele Unite au fost aduse înapoi la realitatea statutului lor modest în fotbalul mondial. Le-a rămas o așteptare anxioasă pentru a vedea dacă se vor califica de pe locul al treilea”, a mai scris sursa citată.
România – Statele Unite ale Americii 1-0
- România: Prunea – Petrescu, Prodan, Belodedici (‘88 Mihali), Gică Popescu, Selymes – Lupescu, D. Munteanu, Hagi, I. Dumitrescu – Răducioiu (‘83 Gâlcă)
Antrenor: Anghel Iordănescu
- SUA: Meola – Dooley, Balboa, Clavijo, Lalas, Caligiuri – Harkes, Ramos (‘63 Cobi Jones), Sorber (‘75 Wegerle) – Stewart, Wynalda Antrenor: Bora Milutinovic
