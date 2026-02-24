Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„România pune America la locul ei!” Ce scria presa de peste ocean în 1994, după ce „tricolorii” învingeau SUA - Antena Sport

Home | Fotbal | „România pune America la locul ei!” Ce scria presa de peste ocean în 1994, după ce „tricolorii” învingeau SUA

„România pune America la locul ei!” Ce scria presa de peste ocean în 1994, după ce „tricolorii” învingeau SUA

Ionuţ Axinescu Publicat: 24 februarie 2026, 10:24

Comentarii
România pune America la locul ei!” Ce scria presa de peste ocean în 1994, după ce tricolorii” învingeau SUA

Dan Petrescu, Gică Popescu şi Florin Răducioiu / FIFA.com

Pe 26 iunie 1994, România învingea Statele Unite și își asigura locul în optimile de finală ale Mondialului american. La Pasadena, în fața a aproape 94.000 de spectatori și la o temperatură de 46 de grade la nivelul gazonului, Dan Petrescu reușea unicul gol al meciului, în minutul 18, cu o execuție vicleană, care l-a prins pe picior greșit pe portarul Tony Meola.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Tricolorii” au câștigat astfel grupa A, cu șase puncte, în timp ce americanii au încheiat seria pe locul al treilea, dar s-au calificat chiar și așa în optimi. România însă, în ciuda victoriei și a câștigării grupei, a dat în optimi peste un „monstru”, Argentina.

Presa din America: „România o pune pe SUA la locul ei: pe trei”

Pentru presa din SUA, eșecul de pe arena Rose Bowl a însemnat o lovitură puternică, dar și o trezire la realitate. „România o pune pe SUA la locul ei – pe trei”, a titrat publicația Los Angeles Times, pe 27 iunie, imediat după meciul de la Pasadena.

„Autobuzul petrecerii fotbalistice americane a derapat de pe șosea duminică, pierzând cu România, 0-1, într-un cazan de căldură și reproșuri pe Rose Bowl”, a adăugat sursa citată, care se temea că locul al treilea nu va fi de ajuns pentru calificarea echipei pregătite de Bora Milutinovic.

„România, care s-ar fi mulțumit chiar și cu o remiză, a fost mai bună la ce și-a propus, ceea ce s-a văzut după ce Dan Petrescu a marcat, învingându-l pe Meola la prima bară”, a conchis LA Times, înainte să facă un calcul la sânge despre șansele americanilor la optimi.

Reclamă
Reclamă

Ce scria New York Times despre golul lui Dan Petrescu

„Statele Unite cad cu picioarele pe Pământ, dar nu și din turneu”, a scris New York Times, pe 27 iunie 1994. „Acum patru zile, echipa de fotbal a Statelor Unite părăsise Rose Bowl înfășurată în drapelul național, după o victorie senzațională cu 2-1 împotriva Columbiei. Astăzi, americanii au plecat înfășurați doar în incertitudine”, a notat publicația americană.

„Jucând aparent pentru remiză în căldura brutală de pe Rose Bowl, România s-a strâns în apărare și, răbdătoare, i-a lăsat pe americani să avanseze, așteptând ocazia de contraatac”, a mai scris New York Times, care a comentat pe larg și golul lui Petrescu.

„Gheorghe Hagi, talentatul mijlocaș al României, a trimis o pasă pe flancul stâng către Ilie Dumitrescu, care a centrat către Florin Răducioiu în fața careului. Meola a părut paralizat de Răducioiu, acesta a dat o pasă perfectă către fundașul Dan Petrescu, care a sprintat pe dreapta, trecând de Harkes și pătrunzând la marginea careului. Harkes n-a avut sprijin din partea colegilor, iar Meola a făcut o treabă proastă în reducerea unghiului, în timp ce Petrescu a tras puternic, la primul stâlp.”

O primărie din Iași ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euroO primărie din Iași ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euro
Reclamă

The Independent: „România a adus SUA înapoi la statutul ei modest!”

Washington Post a scris că „România o împinge pe SUA pe drumul greu”, notând că ceea ce ar fi trebuit să fie o zi istorică pentru echipa americană s-a transformat într-o „mlaștină supraîncălzită de frustrare, furie și incertitudine”.

O altă publicație de limbă engleză, The Independent, a pus sugestiv titlul articolului despre meci: „Cadoul lui Meola pentru România”. „Victoria obținută de România, prin care a avansat în optimi ca învingătoare a Grupei A, a fost răsplata pentru talentul superior, aplicat cu discernământ, într-o temperatură apropiată de 43 de grade Celsius.

Spre marea dezamăgire și a unui ocazional dezgust al suporterilor ei, Statele Unite au fost aduse înapoi la realitatea statutului lor modest în fotbalul mondial. Le-a rămas o așteptare anxioasă pentru a vedea dacă se vor califica de pe locul al treilea”, a mai scris sursa citată.

România – Statele Unite ale Americii 1-0

  • România: Prunea – Petrescu, Prodan, Belodedici (‘88 Mihali), Gică Popescu, Selymes – Lupescu, D. Munteanu, Hagi, I. Dumitrescu – Răducioiu (‘83 Gâlcă)
    Antrenor: Anghel Iordănescu
  • SUA: Meola – Dooley, Balboa, Clavijo, Lalas, Caligiuri – Harkes, Ramos (‘63 Cobi Jones), Sorber (‘75 Wegerle) – Stewart, Wynalda Antrenor: Bora Milutinovic

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este George Puşcaş soluţia cea mai bună pentru atacul lui Dinamo?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Observator
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Ireal! Asta e România, de fapt! Câți oameni s-au uitat la cel mai așteptat eveniment de la JO 2026
Fanatik.ro
Ireal! Asta e România, de fapt! Câți oameni s-au uitat la cel mai așteptat eveniment de la JO 2026
10:05
Fostul antrenor al lui George Puşcaş, verdict despre transferul la Dinamo: “Nu îi va fi deloc uşor”
10:01
Naţionala feminină de hochei a SUA a refuzat invitaţia lui Donald Trump! Comentariul preşedintelui despre campioanele olimpice
9:54
VideoJurnal Antena Sport | Băieţii de la bob au fost primiţi acasă cu flori şi aplauze, după JO de iarnă
9:50
Elias Charalambous a recunoscut după FCSB – Metaloglobus 4-1: “Greşeala îmi aparţine”
9:32
Marius Şumudică a răbufnit la adresa arbitrajului după un nou eşec: “Există îndoieli”
8:48
Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie”
Vezi toate știrile
1 “E idiot?” Gigi Becali a răbufnit după FCSB – Metaloglobus 4-1: “E război” 2 Gigi Becali a dat verdictul după debutul lui Ofri Arad! Ce jucător a fost remarcat de patronul FCSB 3 Darius Olaru a plecat cu duba de la stadion, nu cu autocarul echipei! Care este motivul 4 Kennedy Boateng pleacă de la Dinamo! Stoperul și-a găsit deja echipă și va încasa peste 50.000 de euro pe lună 5 Dinamo mai pierde un jucător important în vară, în afară de Kennedy Boateng! 6 Fanii lui Dinamo vor ca echipa “s-o lase mai moale cu FC Argeş”. Reacţia oficială a clubului
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul