„România pune America la locul ei!” Ce scria presa de peste ocean în 1994, după ce „tricolorii” învingeau SUA - Antena Sport

Pe 26 iunie 1994, România învingea Statele Unite și își asigura locul în optimile de finală ale Mondialului american. La Pasadena, în fața a aproape 94.000 de spectatori și la o temperatură de 46 de grade la nivelul gazonului, Dan Petrescu reușea unicul gol al meciului, în minutul 18, cu o execuție vicleană, care l-a prins pe picior greșit pe portarul Tony Meola.

„Tricolorii” au câștigat astfel grupa A, cu șase puncte, în timp ce americanii au încheiat seria pe locul al treilea, dar s-au calificat chiar și așa în optimi. România însă, în ciuda victoriei și a câștigării grupei, a dat în optimi peste un „monstru”, Argentina.

Presa din America: „România o pune pe SUA la locul ei: pe trei”

Pentru presa din SUA, eșecul de pe arena Rose Bowl a însemnat o lovitură puternică, dar și o trezire la realitate. „România o pune pe SUA la locul ei – pe trei”, a titrat publicația Los Angeles Times, pe 27 iunie, imediat după meciul de la Pasadena.

„Autobuzul petrecerii fotbalistice americane a derapat de pe șosea duminică, pierzând cu România, 0-1, într-un cazan de căldură și reproșuri pe Rose Bowl”, a adăugat sursa citată, care se temea că locul al treilea nu va fi de ajuns pentru calificarea echipei pregătite de Bora Milutinovic.

„România, care s-ar fi mulțumit chiar și cu o remiză, a fost mai bună la ce și-a propus, ceea ce s-a văzut după ce Dan Petrescu a marcat, învingându-l pe Meola la prima bară”, a conchis LA Times, înainte să facă un calcul la sânge despre șansele americanilor la optimi.