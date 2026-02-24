Joan Laporta a dezvăluit de ce Lionel Messi nu a revenit la Barcelona, după plecarea de la PSG: "Aveam contractul pregătit" - Antena Sport

Joan Laporta, preşedintele Barcelonei, a vorbit despre cel mai dificil moment al său ca preşedinte al catalanilor. În 2021, Lionel Messi pleca de la echipa la care a scris istorie, catalanii neavând posibilitatea să îi ofere un nou contract din cauza problemelor financiare. Argentinianul a semnat apoi cu PSG, unde a petrecut două sezoane.
În 2023, Messi s-a despărţit de PSG, după ce nu şi-a mai prelungit contractul cu formaţia de pe Parc des Princes. Mulţi sperau ca acela să fie momentul revenirii lui Messi pe Camp Nou, dar acest lucru nu s-a întâmplat. În vara anului 2023, argentinianul a semnat cu Inter Miami.
Joan Laporta a dezvăluit de ce Lionel Messi nu a revenit la Barcelona: “O lună mai târziu mi-a spus”
Joan Laporta a dezvăluit că Barcelona era pregătită pentru ca Lionel Messi să se întoarcă acasă, după cele două sezoane petrecute la Paris. Jorge Messi, tatăl argentinianului, a venit acasă la preşedintele catalanilor şi au discutat despre această posibilitate. Laporta a trimis apoi contractul, dar nu a primit niciun răspuns timp de o lună din partea lui Messi.
După o lună de zile, Jorge Messi a revenit acasă la Joan Laporta pentru a-l anunţa că Leo va semna cu Inter Miami, echipa patronată de David Beckham în MLS. Motivul? Presiunea mult mai mică din Statele Unite:
“Jorge Messi a venit la mine acasă. Eu am pregătit contractul, i l-am trimis, dar nu a răspuns. A trecut o săptămână, au trecut două… O lună mai târziu, el s-a întors la mine acasă şi mi-a spus că au decis să meargă la Inter Miami, acolo unde presiunea nu e aşa mare”, a declarat Joan Laporta, potrivit marca.com.
Imediat cum a ajuns la Inter Miami, Lionel Messi a cucerit Cupa Ligii alături de formaţia din Florida, într-un sezon în care echipa a ratat calificarea în play-off. Abia în 2025, Lionel Messi a devenit campion în MLS cu Inter Miami.
Campioni în 2025, jucătorii lui Inter Miami au început cu stângul sezonul 2026. În prima etapă, echipa lui Javier Mascherano a pierdut la scor de neprezentare meciul contra lui Los Angeles FC, formaţie la care evoluează Heung-Min Son şi la care, pentru o scurtă perioadă, a fost legitimat şi Alex Băluţă.
