Florin Prunea râde de Meme Stoica: "La schimbări e perfect, când îl sună Gigi Becali!" - Antena Sport

Florin Prunea râde de Meme Stoica: “La schimbări e perfect, când îl sună Gigi Becali!”

Radu Constantin Publicat: 24 februarie 2026, 11:15

Florin Prunea şi Meme Stoica duc un război în declaraţii de la distanţă. Fostul portar al naţionalei României nu-l menajează pe managerul FCSB.

După meciul cu Metaloglobus, Gigi Becali a spus în direct că el comandă la FCSB, nu Meme Stoica. Afirmaţia a fost făcută legat de tragerile de timp ale portarului Matei Popa, iar într-o situaţie similară Meme i-a cerut lui Târnovanu să nu mai facă acest lucru.

”El i-a interzis lui Târnovanu să facă șiretlicurile să nu tragă de timp. La MM e problema lui. Eu sunt patronul echipei.

Să stea pe jos până se face schimbarea. E ordin. MM nu are opinia mea, e mai diplomat. Nu el dă ordine, eu dau”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Auzind ce a spus patronul FCSB, Florin Prunea l-a taxat din nou pe Meme Stoica.

”Nu are nicio performanță managerială, pentru că nu face nimic, el doar execută. Ce performanță managerială? A mai adus un jucător? Ai văzut ce i-a făcut Gigi Becali aseară? Ciocul mic… Aseară, în direct, a zis: ”ciocul mic, fermoar la bot, că nu comandă Meme Stoica”. Ce performanță managerială are Meme Stoica?

Ciocul mic, că nu comandă el, el execută. La schimbări e perfect, când îl sună… (n.r. Gigi Becali)”, a spus Florin Prunea pentru iamsport.ro.

