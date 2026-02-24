Bernadette Szocs a fost eliminată de la Singapore Smash 2026! Româca s-a oprit în 16-imi - Antena Sport

Bernadette Szocs a fost eliminată după un meci echilibrat şi de anduranţă împotriva japonezei Honoka Hashimoto, în runda secundă a probei de simplu de la Singapore Smash 2026.

Potrivit Federaţiei Române de Tenis de masă, Bernie, aflată pe locul 26 mondial, a început excelent meciul şi şi-a adjudecat primele două seturi în faţa apărătoarei (11 mondial), cu agresivitate în atac, la momentul potrivit, şi siguranţă în schimburile tactice.

Bernadette Szocs a fost eliminată de la Singapore Smash 2026

Totuşi, ritmul a fost schimbat din al treilea set de apărătoarea japoneză, care a împins meciul în decisiv.

În ultimul set, Bernadette Szocs a salvat cinci mingi de meci şi a sperat într-o victorie care i-ar fi asigurat locul printre primele 16 jucătoare ale tabloului, însă punctul final nu i-a aparţinut, într-un meci încheiat 2-3 (12-10, 11-7, 2-11, 6-11, 8-11).