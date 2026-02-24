Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Bernadette Szocs a fost eliminată de la Singapore Smash 2026! Româca s-a oprit în 16-imi - Antena Sport

Home | Tenis de masă | Bernadette Szocs a fost eliminată de la Singapore Smash 2026! Româca s-a oprit în 16-imi

Bernadette Szocs a fost eliminată de la Singapore Smash 2026! Româca s-a oprit în 16-imi

Publicat: 24 februarie 2026, 11:18

Comentarii
Bernadette Szocs a fost eliminată de la Singapore Smash 2026! Româca s-a oprit în 16-imi

Bernadette Szocs, în timpul unui meci / Profimedia

Bernadette Szocs a fost eliminată după un meci echilibrat şi de anduranţă împotriva japonezei Honoka Hashimoto, în runda secundă a probei de simplu de la Singapore Smash 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit Federaţiei Române de Tenis de masă, Bernie, aflată pe locul 26 mondial, a început excelent meciul şi şi-a adjudecat primele două seturi în faţa apărătoarei (11 mondial), cu agresivitate în atac, la momentul potrivit, şi siguranţă în schimburile tactice.

Bernadette Szocs a fost eliminată de la Singapore Smash 2026

Totuşi, ritmul a fost schimbat din al treilea set de apărătoarea japoneză, care a împins meciul în decisiv.

În ultimul set, Bernadette Szocs a salvat cinci mingi de meci şi a sperat într-o victorie care i-ar fi asigurat locul printre primele 16 jucătoare ale tabloului, însă punctul final nu i-a aparţinut, într-un meci încheiat 2-3 (12-10, 11-7, 2-11, 6-11, 8-11).

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este George Puşcaş soluţia cea mai bună pentru atacul lui Dinamo?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Observator
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Zeljko Kopic, răspuns pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali: “Este foarte interesant ca marea rivală să dorească victoria lui Dinamo”
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, răspuns pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali: “Este foarte interesant ca marea rivală să dorească victoria lui Dinamo”
13:36
Ionuţ Chirilă şi-a găsit echipă. Va antrena în România: “Eu aşa ştiu”
13:29
Max Verstappen, anunţ despre viitorul său în F1: “Sunt aproape de final”. Dezăluirea olandezului: “Poate sună dramatic”
13:09
George Puşcaş vrea din nou la naţionala României: “Nu o să renunţ niciodată”
12:37
Zeljko Kopic s-a amuzat pe seama declaraţiilor lui Gigi Becali şi Mihai Stoica: “E foarte interesant”
12:28
Cât de gravă este accidentarea lui Florin Tănase? Anunţul lui Meme Stoica
12:16
Un suporter al lui Napoli, înjunghiat de soţie în timpul unui meci! Neînţelegerea incredibilă care a dus la asta
Vezi toate știrile
1 “E idiot?” Gigi Becali a răbufnit după FCSB – Metaloglobus 4-1: “E război” 2 Gigi Becali a dat verdictul după debutul lui Ofri Arad! Ce jucător a fost remarcat de patronul FCSB 3 Darius Olaru a plecat cu duba de la stadion, nu cu autocarul echipei! Care este motivul 4 Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie” 5 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 6 Dinamo mai pierde un jucător important în vară, în afară de Kennedy Boateng!
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul