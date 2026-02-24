Israelienii au reacţionat, după debutul lui Ofri Arad la FCSB: "Să îndepărteze rugina". Ce au scris despre Becali şi Mihai Stoica - Antena Sport

Închide meniul
Israelienii au reacţionat, după debutul lui Ofri Arad la FCSB: “Să îndepărteze rugina”. Ce au scris despre Becali şi Mihai Stoica

Alex Masgras Publicat: 24 februarie 2026, 11:11

Ofri Arad, în timpul meciului FCSB - Metaloglobus / Sport Pictures

Mult aşteptatul Ofri Arad a debutat la FCSB, în meciul cu Metaloglobus, câştigat de formaţia roş-albatstră cu 4-1. În partida de pe Arena Naţională, israelianul a reuşit chiar să trimită mingea în poartă, dar reuşita sa a fost anulată din cauza unei poziţii de offside.

Arad, care nu mai jucase de pe 5 noiembrie, atunci când a marcat în Champions League, în partida dintre Inter şi Kairat Almaty, a evoluat doar 45 de minute împotriva lui Metaloglobus, el nefiind nici în acest moment 100%.

Israelienii au reacţionat, după debutul lui Ofri Arad la FCSB: “Să îndepărteze rugina”

“La puțin peste o lună după ce a semnat pentru echipă, Ofri Arad a debutat aseară (luni) în echipamentul Stelei București (n.r. FCSB), care a sărbătorit o victorie cu 4-1 contra lui Metaloglobus București. A fost un meci în care golul israelianului a fost anulat după verificarea VAR.

După cum vă amintiți, Arad s-a aflat în centrul unei furtuni și al unei bătălii aprinse dintre Bacali și directorul general al echipei, Mihai Stoica. Acum, israelianul va încerca să continue să îndepărteze rugina și să se impună în echipă”, au scris israelienii de la sport5.ci.il.

Patronul campioanei României a reacționat și după debutul lui Ofri Arad, care a avut un gol anulat în prima repriză. Finanțatorul s-a declarat încântat și de evoluția lui Joao Paulo.

“Vede jocul, dar e prea lent pe faza defensivă și nu are timing, nu are viteză de joc, ritm. La mine trebuie să te văd că atingi mingea, nu o atingi, înseamnă că nu e în regulă. El a dat pasă la golul doi, el vede bine jocul, dar defensiv mai avem de lucrat.

Pasează bine, nu greșește, dar mai are nevoie de ritm. Joao Paulo a fost perfect. Huiban a dat gol de lângă el că are doi metri. Sunt foarte mulțumit de el. Sunt mulțumit de Alibec și de Politic (n. r. râde)”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

