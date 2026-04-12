Home | Fotbal | Cristiano Bergodi face praf naționala Italiei: “E o rușine”

Radu Constantin Publicat: 12 aprilie 2026, 12:34

Comentarii
Cristiano Bergodi, în timpul unui meci - Sport Pictures

Naționala Italiei a ratat calificarea la Campionatul Mondial pentru a treia oară consecutiv, după un eșec dramatic în fața Bosniei, decis la loviturile de departajare, scor 1-4, după 1-1 la finalul celor 120 de minute. Rezultatul reprezintă un nou capitol negru pentru o selecționată care a cucerit de patru ori titlul mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Situația a fost analizată dur de Cristiano Bergodi, fost jucător important la Lazio și actual antrenor la Universitatea Cluj. „În Italia trebuie reformat tot sistemul! Sunt foarte mulți străini în echipe și este foarte greu să găsești jucători foarte buni. De exemplu, atacanții de la echipele de top din Serie A sunt toți străini”, a declarat Bergodi, citat de gsp.ro.

Tehnicianul nu și-a ascuns surprinderea față de declinul unei forțe istorice a fotbalului mondial. „Nu mi-am imaginat niciodată ca Italia să lipsească trei Campionate Mondiale la rând… E o rușine pentru o țară care are patru cupe mondiale câștigate. Italia trece printr-o perioadă grea, iar fotbalul italian este în cădere”, a adăugat acesta.

În paralel, Bergodi a comentat și situația echipei naționale a României, după încheierea mandatului lui Mircea Lucescu. Federația Română de Fotbal, condusă de Răzvan Burleanu, ar urma să înceapă negocierile cu Gheorghe Hagi pentru preluarea funcției de selecționer.

Bergodi susține fără rezerve această variantă și cere răbdare pentru fostul mare internațional român. „Trebuie să avem răbdare cu Gică Hagi! Este un om potrivit, cel mai bun. A fost un jucător mare, cu experiență la cluburi europene și are o mentalitate deschisă. Poate face treabă, dar va avea nevoie de timp”, a explicat antrenorul.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Citește și:
Citește și
Cele mai citite
