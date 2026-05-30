“I-a fugit creierul, acum îi fugea și fața”. Dănuț Lupu, derapaj la adresa lui Octavian Popescu după Dinamo – FCSB

Dănuț Lupu, fostul mijlocaș de la Dinamo sau Rapid, nu l-a iertat pe Octavian Popescu pentru modul în care s-a afișat fotbalistul FCSB-ului după victoria echipei sale din barajul de Conference League. Jucătorul de 23 de ani a publicat pe rețelele sociale mai multe poze și videoclipuri de la sărbătoarea calificării în preliminariile competiței europene și nu a ezitat să ironizeze și fanii alb-roșii.
FCSB și-a salvat sezonul slab și s-a calificat în preliminariile Conference League, după ce a învins-o pe marea rivală, Dinamo, într-un baraj disputat pe Arcul de Triumf. După 120 de minute, roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 2-1, golul victoriei fiind marcat de Ofri Arad, fotbalistul venit în această iarnă de la Kairat Almaty.
Dănuț Lupu, discurs fără milă la adresa lui Octavian Popescu
După meci, Octavian Popescu a postat pe rețelele sociale un mesaj ironic către un grup de suporteri ai lui Dinamo care la rândul lor l-au “înțepat” de-a lungul timpului: “DDB Italia, miaw“. La puțin timp după, Popescu a mai publicat un “story” în care a scris din nou “Miaw“, fără să mai numească numele grupului de fani alb-roșii.
Gestul lui Popescu nu a fost trecut cu vederea de Dănuț Lupu, care nu s-a ferit de cuvinte când a vorbit despre fotbalistul FCSB. Fostul mijlocaș a avut un derapaj la adresa elevului lui Marius Baciu, spunând despre el că nu are creier.
“Mi-am dat seama, încă o dată, că băiatul ăsta nu are creier! E lipsă totală de respect! Tu, ca fotbalist, la 6 dimineața, te postezi cu fața aia? Cred că i-a fugit creierul, iar acum îi fugea și fața. După cum ține capul îi curge creierul pe urechea din dreapta. Ce au câștigat, mă, ca să fie bucuroși“, a spus Lupu, conform fanatik.ro.
Între timp, Popescu a șters de pe rețelele sociale cele două postări în care ironiza suporterii lui Dinamo și clubul alb-roșu.
Ce au spus suporterii lui Dinamo din DDB Italia
La scurt timp după postările lui Popescu de pe contul său de Instagram, cei de la DDB Italia au venit cu replica pentru el și întreaga echipă a FCSB-ului:
“Tavi Popescu, ești fiert pe DDB Italia. Și Olaru a zis ceva la declarații după meci. N-aveți somn până nu intrați pe pagina asta. Vezi să nu te dea stăpânul afară, să ajungi titular pe la Petrolul sau la Teatrul Mic.
Ați câștigat pe merit aseară, iar tu ai contribuit decisiv la victoria cu Botoșani printr-un gol spectaculos. Felicitări și succes în Conference League!
Succes și lui Olaru! Ieri s-a oficializat porecla pe care i-a dat-o DDB Italia. Dar și-a câștigat-o pe merit, pe munca și actoria lui. A confirmat-o și Tănase, la declarații: «Suntem milogi, dar milogii joacă în Europa».
Aveți grija să nu picați cu Desculțes din Andorra sau cu Skedja ăia de anul trecut, că iar vă luăm la mână! Încercați să nu vă mai tăvăliți pe jos la orice atingere, că fotbalul nu poate fi păcălit la nesfârșit.
Glumim, râdem… Și noi de voi și voi de noi, dar uită-te unde suntem cu Naționala! Nicăieri. Iar la Mondial merg Curaçao și Irak“.
