“I-a fugit creierul, acum îi fugea și fața”. Dănuț Lupu, derapaj la adresa lui Octavian Popescu după Dinamo – FCSB

Dănuț Lupu, fostul mijlocaș de la Dinamo sau Rapid, nu l-a iertat pe Octavian Popescu pentru modul în care s-a afișat fotbalistul FCSB-ului după victoria echipei sale din barajul de Conference League. Jucătorul de 23 de ani a publicat pe rețelele sociale mai multe poze și videoclipuri de la sărbătoarea calificării în preliminariile competiței europene și nu a ezitat să ironizeze și fanii alb-roșii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB și-a salvat sezonul slab și s-a calificat în preliminariile Conference League, după ce a învins-o pe marea rivală, Dinamo, într-un baraj disputat pe Arcul de Triumf. După 120 de minute, roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 2-1, golul victoriei fiind marcat de Ofri Arad, fotbalistul venit în această iarnă de la Kairat Almaty.

Dănuț Lupu, discurs fără milă la adresa lui Octavian Popescu

După meci, Octavian Popescu a postat pe rețelele sociale un mesaj ironic către un grup de suporteri ai lui Dinamo care la rândul lor l-au “înțepat” de-a lungul timpului: “DDB Italia, miaw“. La puțin timp după, Popescu a mai publicat un “story” în care a scris din nou “Miaw“, fără să mai numească numele grupului de fani alb-roșii.

Gestul lui Popescu nu a fost trecut cu vederea de Dănuț Lupu, care nu s-a ferit de cuvinte când a vorbit despre fotbalistul FCSB. Fostul mijlocaș a avut un derapaj la adresa elevului lui Marius Baciu, spunând despre el că nu are creier.

“Mi-am dat seama, încă o dată, că băiatul ăsta nu are creier! E lipsă totală de respect! Tu, ca fotbalist, la 6 dimineața, te postezi cu fața aia? Cred că i-a fugit creierul, iar acum îi fugea și fața. După cum ține capul îi curge creierul pe urechea din dreapta. Ce au câștigat, mă, ca să fie bucuroși“, a spus Lupu, conform fanatik.ro.