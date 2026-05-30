Doliu în Bănie! Un fost antrenor interimar de la FCU Craiova a murit la 58 de ani

Andrei Nicolae Publicat: 30 mai 2026, 11:57

Paul Răducan, pe banca lui FCU Craiova în 2023 / Sport Pictures

Paul Răducanu, cel care a fost antrenor interimar al FCU Craiova în două rânduri, a decedat la vârsta de 58 de ani.

Anunțul a fost făcut de clubul din Bănie, care a transmis un mesaj de condoleanțe familiei celui care a ocupat și funcția de director tehnic al clubului.

Paul Răducan s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani. Paul Răducan a fost antrenor al FCU 1948, fiind mereu în căutarea și susținerea tinerelor talente din fotbal. A ocupat până în prezent funcția de președinte al Școlii de Fotbal Gică Popescu și director al Liceului Tehnologic Auto Craiova.

FCU 1948 transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor apropiați. Odihnă veșnică, Paul Răducan“, a fost anunțul alb-albaștrilor.

Potrivit gsp.ro, decesul lui Răducan ar fi fost cauzat de o boală gravă despre care fostul interimar din Bănie știa de un an și opt luni.

Deținător de licență PRO, Răducanu a fost prima dată interimar al FCU Craiova între octombrie și noiembrie 2022, după plecarea lui Marius Croitoru. Atunci, a adunat două rezultate de egalitate și trei înfrângeri. Ulterior, a fost înlocuit de Nicolo Napoli.

A doua sa aventură pe banca lui FCU Craiova a fost și mai scurtă, stând trei meciuri pe banca oltenilor în septembrie și octombrie 2023, după plecarea lui Florin Drăgan. Bilanțul său a fost de două remize și un eșec, iar după aceea a fost înlocuit de Giovanni Constantino.

