Doliu în Bănie! Un fost antrenor interimar de la FCU Craiova a murit la 58 de ani

“ Paul Răducan s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani. Paul Răducan a fost antrenor al FCU 1948, fiind mereu în căutarea și susținerea tinerelor talente din fotbal. A ocupat până în prezent funcția de președinte al Școlii de Fotbal Gică Popescu și director al Liceului Tehnologic Auto Craiova.

Anunțul a fost făcut de clubul din Bănie, care a transmis un mesaj de condoleanțe familiei celui care a ocupat și funcția de director tehnic al clubului.

Paul Răducanu, cel care a fost antrenor interimar al FCU Craiova în două rânduri, a decedat la vârsta de 58 de ani.

Potrivit gsp.ro, decesul lui Răducan ar fi fost cauzat de o boală gravă despre care fostul interimar din Bănie știa de un an și opt luni.

Deținător de licență PRO, Răducanu a fost prima dată interimar al FCU Craiova între octombrie și noiembrie 2022, după plecarea lui Marius Croitoru. Atunci, a adunat două rezultate de egalitate și trei înfrângeri. Ulterior, a fost înlocuit de Nicolo Napoli.

A doua sa aventură pe banca lui FCU Craiova a fost și mai scurtă, stând trei meciuri pe banca oltenilor în septembrie și octombrie 2023, după plecarea lui Florin Drăgan. Bilanțul său a fost de două remize și un eșec, iar după aceea a fost înlocuit de Giovanni Constantino.