Gică Hagi a luat decizia! Jucătorii convocați la naționala României după barajul Dinamo – FCSB

Gică Hagi a completat lotul naționalei României pentru partidele amicale contra Georgiei și Țării Galilor.

După disputarea barajului de Conference League dintre Dinamo și FCSB, selecționerul a mai chemat cinci jucători, patru de la formația roș-albastră și unul de la echipa lui Zeljko Kopic.

Georgia – România e în direct marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Cine a prins lotul României pentru primele meciuri ale lui Gică Hagi

Gică Hagi anunța la conferința de presă organizată la o lună după ce a devenit selecționer că va anunța treptat lotul pentru partidele cu Georgia și Țara Galilor. “Regele” a făcut precizarea că fotbaliștii implicați la barajele de menținere/promovare, respectiv cele de cupe europene, vor fi convocați abia după disputarea partidelor în care sunt angrenate.

Acum, după ce FCSB a învins-o pe Dinamo cu 2-1 în barajul de Conference League, Hagi a completat lotul pentru cele două meciuri amicale care vor marca revenirea sa la națioanală după 25 de ani. De la FCSB, selecționerul i-a ales pe Târnovanu, Popescu, Tănase și Olaru, în timp ce de la Dinamo Cîrjan a fost cel convocat.

Sunt șanse ca Hagi să mai cheme jucători la națională, mai exact de la echipele care se luptă pentru menținerea/promoavarea în Liga 1: Chindia, Farul, Hermannstadt și FC Voluntari.