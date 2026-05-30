Gică Hagi a luat decizia! Jucătorii convocați la naționala României după barajul Dinamo – FCSB

Gică Hagi a completat lotul naționalei României pentru partidele amicale contra Georgiei și Țării Galilor.
După disputarea barajului de Conference League dintre Dinamo și FCSB, selecționerul a mai chemat cinci jucători, patru de la formația roș-albastră și unul de la echipa lui Zeljko Kopic.
- Georgia – România e în direct marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY
Cine a prins lotul României pentru primele meciuri ale lui Gică Hagi
Gică Hagi anunța la conferința de presă organizată la o lună după ce a devenit selecționer că va anunța treptat lotul pentru partidele cu Georgia și Țara Galilor. “Regele” a făcut precizarea că fotbaliștii implicați la barajele de menținere/promovare, respectiv cele de cupe europene, vor fi convocați abia după disputarea partidelor în care sunt angrenate.
Acum, după ce FCSB a învins-o pe Dinamo cu 2-1 în barajul de Conference League, Hagi a completat lotul pentru cele două meciuri amicale care vor marca revenirea sa la națioanală după 25 de ani. De la FCSB, selecționerul i-a ales pe Târnovanu, Popescu, Tănase și Olaru, în timp ce de la Dinamo Cîrjan a fost cel convocat.
Sunt șanse ca Hagi să mai cheme jucători la națională, mai exact de la echipele care se luptă pentru menținerea/promoavarea în Liga 1: Chindia, Farul, Hermannstadt și FC Voluntari.
“Pentru meciurile din luna iunie, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să apeleze și la Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru și Cătălin Cârjan. De asemenea, după ultimele meciuri de baraj este posibil ca lotul să fie completat și cu alți fotbaliști“, este mesajul transmis pe contul oficial al naționalei României.
Vestea legată de jucătorii de la Dinamo și FCSB vine după ce România a mai pierdut doi jucători pentru debutul lui Hagi, Nicușor Bancu și Andrei Rațiu. Acum câteva zile, Dennis Man și Ionuț Radu declaraseră și ei forfeit pentru duelurile din luna iunie.
Cum arată acum lotul României pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Portari: Ștefan TÂRNOVANU, Marian AIOANI, Otto HINDRICH;
Fundaşi: Deian SORESCU, Tony STRATA, Radu DRĂGUȘIN, Virgil GHIȚĂ, Bogdan RACOVIȚAN, Mihai POPESCU, Andrei COUBIȘ, Andrei BURCĂ, Matei ILIE, Lisav EISSAT, Andrei BORZA;
Mijlocaşi: Răzvan MARIN, Alexandru CICÂLDĂU, Vladimir SCRECIU, Tudor BĂLUȚĂ, Nicolae STANCIU, Darius OLARU, Cătălin CÎRJAN, Vlad DRAGOMIR, Ianis HAGI, Florin TĂNASE, David MATEI;
Atacanţi: Olimpiu MORUȚAN, Valentin MIHĂILĂ, Ștefan BAIARAM, Alexandru DOBRE, Louis MUNTEANU, Florinel COMAN, Denis DRĂGUȘ.
