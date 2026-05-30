Mesajul lui Răzvan Lucescu după revenirea lui Pancu la Rapid: „Ăsta e visul lui!” Ce spune despre Hagi la națională

Răzvan Lucescu a încheiat un sezon foarte dificil la PAOK Salonic, fără vreun trofeu câștigat. Însă probleme profesionale pălesc în comparație cu drama personală, pierderea tatălui său. La fel ca Mircea Lucescu însă, și Răzvan continuă să se gândească non-stop la fotbal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă nu mai este de mult timp implicat în fotbalul din România, din 2014 când a plecat de la Petrolul, Răzvan Lucescu rămâne conectat la ce se întâmplă în fotbalul nostru.

Lucescu îi laudă pe Pancu și Hagi

Într-un interviu pentru Mediafax, Lucescu Jr a comentat două dintre marile schimbări din fotbalul românesc din ultima perioadă: revenirea lui Daniel Pancu la Rapid și numirea lui Gică Hagi în postul de selecționer. Răzvan Lucescu spune că situațiile sunt asemănătoare.

„Aș putea să compar, chiar dacă nu este foarte corect, situația venirii lui Daniel (nr. Pancu) la Rapid cu situația lui Gică Hagi la echipa națională. Daniel e unul care iubește Rapidul, a iubit tot timpul această echipă. Cred că ăsta e visul lui cel mai mare să câștige cu Rapid un trofeu. E clar că el e foarte iubit de rapidiști, e foarte apreciat. Rămâne să aibă și șansă și capacitatea de a gestiona toată această presiune foarte mare. Mi-a arătat că la CFR Cluj a făcut o treabă extraordinară!

Hagi trebuia să vină antrenor al echipei naționale pentru că el a însemnat enorm pentru fotbalul românesc. Este un tip pasionat de fotbal, transmite o anumită educație jucătorilor. Calificarea nu depinde doar de Hagi. O calificare depinde de foarte mulți factori, în primul rând de o anumită conjunctură. Fotbalul românesc nu are o bază importantă de selecție. Noi avem talente, suntem o nație care naște talente, dar suferim foarte mult la educație, la mentalitate. Nu suntem luptători adevărați, cedăm foarte ușor! Neavând o bază mare de selecție nu știi niciodată ce se întâmplă” a spus Răzvan Lucescu.