“El e prost?”. Gigi Becali i-a decis viitorul lui Florin Tănase după barajul cu Dinamo: “Ia un milion”

Andrei Nicolae Publicat: 30 mai 2026, 10:52

Florin Tănase și Gigi Becali, la un meci / Sport Pictures

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a vorbit după victoria de la barajul cu Dinamo pe seama mai multor subiecte, printre care și viitorul lui Florin Tănase la echipa roș-albastră. Deși s-a speculat că mijlocașul ar putea pleca la finalul sezonului, latifundiarul din Pipera a ținut să clarifice situația și să spună că fotbalistul de 31 de ani nu va pleca din vară.

Florin Tănase a fost unul dintre jucătorii de la FCSB care au fost asociați cu un posibil transfer de la formația roș-albastră, mai exact cu o plecare în China. Dacă până acum nici conducerea clubului și nici fotbalistul nu au oferit un răspuns concret legat de ce va întâmpla pe viitor, Gigi Becali a “făcut lumină” după barajul de Conference League câștigat contra lui Dinamo.

Florin Tănase rămâne la FCSB. Gigi Becali: “Califică echipa în Conference”

Patronul roș-albaștrilor a anunțat că Tănase va continua la echipa bucureșteană pentru a o ajuta să ajungă în grupa de Conference League. În plus, Becali a declarat că banii pe care ar putea să îi primească mijlocașul în China i-ar încasa oricum și în România, în baza bonusurilor din contract.

Tănase nu știe ce face, că nu i-am spus eu, dar acum îi spun eu ce face: califică echipa în Conference, asta va face. Nu mai pleacă el, unde să plece?

Ce ofertă poate să aibă? Banii ăia îi ia și la mine, are 30.000 pe lună plus calificări, iar ia un milion (n.r. de euro) anul ăsta. El e prost? La calificare ia 300.000. Eu sunt calificat“, a spus patronul roș-albaștrilor, potrivit digisport.ro.

Tănase a adunat 52 de partide în acest sezon pentru FCSB, perioadă în care a marcat 17 goluri și a oferit nouă pase decisive.

