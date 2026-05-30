Cinci piloți vor fi cu ochii pe finala UCL! Ce echipă de fotbal susține fiecare pilot din Formula 1

În ziua finalei de UEFA Champions League, site-ul oficial Formula 1 a dezvăluit afinitățile a 16 dintre piloții din acest sezon de F1.

Surprinzător, niciunul dintre aceștia nu este fan Barcelona, Inter sau Liverpool.

Pe cine susțin piloții din Formula 1

PSG este echipa cu cei mai mulți fani de pe circuit, iar Arsenal, Real Madrid și Manchester United au câte doi susținători. Piloți precum Leclerc, Verstappen, Antonelli sau Colapinto susțin echipe din țara lor de origine.

Poate cea mai mare surpriză este George Russell, cel care e fanul echipei Wolverhampton. Asta deși el este născut în King’s Lynn, aflat la mai bine de 200km distanță de Wolverhampton, mai departe și decât Londra!

Pierre Gasly – PSG

Esteban Ocon – PSG

Isack Hadjar – PSG

Lewis Hamilton – Arsenal

Oscar Piastri – Arsenal

Carlos Sainz – Real Madrid

Fernando Alonso – Real Madrid

Nico Hulkenberg – Bayern Munchen

Arvid Lindblad – Manchester United

Lando Norris – Manchester United

Charles Leclerc – AS Monaco

Max Verstappen – PSV Eindhoven

Kimi Antonelli – Bologna

George Russell – Wolverhampton Wanderers

Franco Colapinto – Boca Juniors

Sergio Perez – Club America