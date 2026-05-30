Cinci piloți vor fi cu ochii pe finala UCL! Ce echipă de fotbal susține fiecare pilot din Formula 1

Sebastian Ujica Publicat: 30 mai 2026, 11:21

Lewis Hamilton/ Profimedia

În ziua finalei de UEFA Champions League, site-ul oficial Formula 1 a dezvăluit afinitățile a 16 dintre piloții din acest sezon de F1.

Surprinzător, niciunul dintre aceștia nu este fan Barcelona, Inter sau Liverpool.

Pe cine susțin piloții din Formula 1

PSG este echipa cu cei mai mulți fani de pe circuit, iar Arsenal, Real Madrid și Manchester United au câte doi susținători. Piloți precum Leclerc, Verstappen, Antonelli sau Colapinto susțin echipe din țara lor de origine.

Poate cea mai mare surpriză este George Russell, cel care e fanul echipei Wolverhampton. Asta deși el este născut în King’s Lynn, aflat la mai bine de 200km distanță de Wolverhampton, mai departe și decât Londra!

  • Pierre Gasly – PSG
  • Esteban Ocon – PSG
  • Isack Hadjar – PSG
  • Lewis Hamilton – Arsenal
  • Oscar Piastri – Arsenal
  • Carlos Sainz – Real Madrid
  • Fernando Alonso – Real Madrid
  • Nico Hulkenberg – Bayern Munchen
  • Arvid Lindblad – Manchester United
  • Lando Norris – Manchester United
  • Charles Leclerc – AS Monaco
  • Max Verstappen – PSV Eindhoven
  • Kimi Antonelli – Bologna
  • George Russell – Wolverhampton Wanderers
  • Franco Colapinto – Boca Juniors
  • Sergio Perez – Club America

