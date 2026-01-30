CSA Steaua: "Vom notifica FRF." Măsura luată după ce ÎCCJ a confirmat că palmaresul nu este deţinut de echipa lui Gigi Becali - Antena Sport

CSA Steaua anunţă, într-un comunicat postat pe site-ul oficial, că va notifica FRF cu privire la motivarea deciziei definitive a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care confirmă că iar palmaresul realizat în perioada 1947–1998 aparţine CSA.

“Motivarea deciziei definitive a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie confirmă, fără echivoc, că Steaua este Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” din punct de vedere juridic, iar palmaresul realizat în perioada 1947–1998 aparţine clubului nostru, fapt care consfinţeşte în mod incontestabil că Steaua este cea mai titrată echipă din fotbalul românesc.

Hotărârea instanţei supreme este definitivă şi înlătură orice tentativă de reinterpretare. Identitatea Stelei este un fapt juridic stabilit irevocabil, nu un subiect de opinie, dispută sau speculaţie publică”, precizează CSA Steaua.

“Sperăm ca toţi cei care, de-a lungul acestor ani de luptă, au încercat sau au contribuit la furtul de identitate să îşi asume public această realitate, având obligaţia morală de a o recunoaşte”, adaugă clubul.

În zilele următoare, vom notifica Federaţia Română de Fotbal, care are obligaţia legală de a transmite, în cel mai scurt timp, hotărârea către UEFA, menţionează CSA Steaua.