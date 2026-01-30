Tedesco a recunoscut superioaritatea FCSB: "Meciul mergea din ce în ce mai rău pentru noi" - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 30 ianuarie 2026, 9:09

Tehnicianul echipei Fenerbahce, Domenico Tedesco, a declarat joi seară, după meciul cu FCSB, scor 1-1, că se bucură că s-a încheiat jocul de pe Arena Naţională, deoarece pentru formaţia sa era din ce în ce mai rău.

“Cred că am jucat foarte prost. Mă bucur că s-a terminat, pentru că meciul mergea din ce în ce mai rău pentru noi. De fapt, am încercat să controlăm jocul la început, pentru că un astfel de meci poţi să-l decizi devreme, în jurul minutului 25 sau 30. Poţi uşura lucrurile marcând al doilea gol, dar astăzi am pierdut posesia de prea multe ori. Am cedat mingea prea des adversarilor. Am făcut greşeli şi le-am permis adversarilor să contraatace. De fapt, adversarii nu şi-au dorit victoria mai mult decât noi, dar noi i-am invitat în joc. Asta este povestea meciului. Desigur, calificarea în runda următoare este foarte importantă pentru noi. Cele opt meciuri nu au fost uşoare. Am întâmpinat multe dificultăţi. Nu doar astăzi, ci în general. Suntem fericiţi că faza grupei s-a încheiat. Privim înainte”, a spus Tedesco, potrivit site-ului oficial al clubului din Istanbul.

Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea turcă Fenerbahce, în ultimul meci din grupa Ligii Europa.

