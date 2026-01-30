Răzvan Lucescu a răbufnit la adresa arbitrajului după meciul Lyon – PAOK: "A fost oribil!" - Antena Sport

Închide meniul
Răzvan Lucescu a răbufnit la adresa arbitrajului după meciul Lyon – PAOK: "A fost oribil!"

Răzvan Lucescu a răbufnit la adresa arbitrajului după meciul Lyon – PAOK: "A fost oribil!"

Răzvan Lucescu a răbufnit la adresa arbitrajului după meciul Lyon – PAOK: “A fost oribil!”

Radu Constantin Publicat: 30 ianuarie 2026, 10:49

Răzvan Lucescu a răbufnit la adresa arbitrajului după meciul Lyon – PAOK: A fost oribil!

Răzvan Lucescu / Profimedia

Tehnicianul echipei PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, a acuzat în conferinţa de presă de după meciul cu Lyon, pierdut cu 2-4, prestaţia arbitrului spaniol Ricardo de Burgos, calificând-o drept “oribilă”.

“Arbitrajul a fost oribil. La primul gol a fost fault. A fost fault clar, fără îndoială. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu ar trebui să dai cartonaş galben în această situaţie, nu a fost fault de al doilea cartonaş. Nu a fost o intervenţie periculoasă la adversar. Cum este posibil să nu dai fault la Taison? A intrat idrect în el adversarul. Am bănuieli că al treilea gol a pornit faza de la un ofsaid. Nu sunt sigur, dar aşa pare, o situaţie dubioasă. Este despre oribilul management al arbitrajului”, a spus Lucescu.

“Este o seară a tristeţii. Suntem frustraţi şi pentru că am încercat să forţăm. Jucătorii au încercat să dea totul în memoria acestor băieţi”, a adăugat Lucescu, făcând referire la suporterii care au murit într-un accident rutier în România.

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a pierdut joi seara, în deplasare, scor 2-4, cu gruparea franceză Olympique Lyon în Liga Europa.

