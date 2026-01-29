Ștefan Baiaram, transfer în Germania. Mutarea carierei pentru jucătorul Universității Craiova - Antena Sport

“Perla” de 22 de ani a Băniei a revenit în centru atenţiei mai multor echipe, iar un club din Germania e gata să-l transfere pe fotbalist, chiar în această iarnă, susţine gsp.ro.

Ștefan Baiaram a fost aproape de plecarea de la Universitatea Craiova şi în vara acestui an, dar Mihai Rotaru a preferat să îl ţină la club, pentru ca oltenii să aibă şanse mai mari la titlu.

Rotaru nu vrea să audă de o ofertă mai mică de 10 milioane de euro pentru jucător, iar clubul din Germania care speră să obțină acum semnătura românului este Augsburg.

De numele lui Baiaram s-au mai interesat echipe din Spania, Italia și Turcia. Fotbalistul a anunțat recent că este dispus să plece de la echipă în vară, asta după ce reușește să ia campionatul cu Craiova.

„Nu am plecat în iarnă. Am avut o discuție cu cei din conducere, asta după ce am avut o ofertă. Vreau să iau campionatul, iar la vară cu siguranță voi pleca.