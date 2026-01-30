Reacţia lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous şi-a făcut "papagali" contestatarii: "Are fața spartă, numai vânătăi" - Antena Sport

Elias Charalambous a surprins pe toată lumea la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – Fenerbahce.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deranjat de criticile apărute, antrenorul FCSB-ului a avut o ieșire neobișnuită pentru stilul său, numindu-i pe contestatari „the papagals”. Declarația a stârnit imediat reacții în lumea fotbalului.

Şi Gigi Becali a auzit vorbele lui Gigi Becali şi a fost surprins. El crede că răbufnirea a venit după o lungă perioadă în care a fost criticat în România.

“Are fața spartă, numai vânătăi, la câte i-ați dat în ăștia 3 ani (n.r. se referă la critici). Numai pumni, pumni, pumni. A răbdat, dar a dat și el o palmă. El chiar a făcut-o elegant.

Când spui papagali, pot să fie de la doi în sus sau doar doi. Eu nu am zis că e ok. Mie-mi plăcea de el ăla smerit, care primea pumni și tot mergea așa.