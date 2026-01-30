Decizia luată de Mircea Lucescu în cazul lui Nicolae Stanciu după ce s-a transferat în China: "Am vorbit" - Antena Sport

Nicola Stanciu a absenat la meciurile României cu Moldova şi Austria din cauza unei accidentări, apoi lipsa meciurilor la Genoa l-au scos din calculele lui Mircea Lucescu la naţionala României.

Întrebat dacă transferul în China îl scoate pe Stanciu din circuitul naţionalei României, Mircea Lucescu a dat un răspuns categoric.

“Am vorbit cu Nicolae Stanciu. Este în regulă, este bine că merge să joace meci de meci. Este bine pentru familia lui și orice transfer de genul acesta îl poate ajuta foarte mult în terenul de joc. Va avea în primul rând mulțumirea faptului că joacă, dar și mulțumirea unui contract pe care îl merită cu prisosință.

Cu siguranță că va veni la echipa națională. Nu se pune problema să nu fie chemat. Este important să joace, să fie meci de meci. Nu sunt probleme, cred eu. Va face pregătire acolo și va avea suficient timp”, a spus Mircea Lucescu, pentru digisport.ro.

Nicolae Stanciu a revenit în China și a semnat cu Dalian Yingbo. Este a doua experiență a lui Nicolae Stanciu în China, după cea de la Wuhan Three Towns din perioada 2022-2023.