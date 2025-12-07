Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daniel Oprița vrea să plece de la CSA Steaua. Apelul făcut: „Să mă înțeleagă și să mă lase” - Antena Sport

Home | Fotbal | Daniel Oprița vrea să plece de la CSA Steaua. Apelul făcut: „Să mă înțeleagă și să mă lase”

Daniel Oprița vrea să plece de la CSA Steaua. Apelul făcut: „Să mă înțeleagă și să mă lase”

Viviana Moraru Publicat: 7 decembrie 2025, 21:26

Comentarii
Daniel Oprița vrea să plece de la CSA Steaua. Apelul făcut: Să mă înțeleagă și să mă lase”

Daniel Opriţa, pe bancă în timpul unui meci / Hepta

Daniel Oprița vrea să plece cu orice preț de la CSA Steaua. Tehnicianul de 44 de ani și-a manifestat interesul de a o antrena pe Hermannstadt, echipă rămasă fără antrenor după plecarea lui Marius Măldărășanu.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Oprița este unul dintre antrenorii luați în calcul de conducerea celor de la Hermannstadt. Pe lângă acesta, și Dorinel Munteanu sau Mircea Rednic se mai află în atenția sibienilor. 

Daniel Oprița vrea să plece de la CSA Steaua 

Daniel Oprița a făcut un apel public și a transmis faptul că vrea să ajungă la o înțelegere cu cei de la CSA Steaua pentru a-și rezilia contractul. Antrenorul a transmis că situația este una mai dificilă dată fiind clauza sa, care ar fi în valoare de 50.000 de euro. 

„Sunt și eu interesat să merg la Sibiu, ca și cei de la FC Hermannstadt, dar situația mea contractuală nu îmi permite să plec. Am mulți ani la CSA Steaua, datorită lor am avut rezultate și astfel am aceste oferte. Eu îmi doresc să vin la Sibiu, am discutat și la club, voi mai avea o discuție, sper să rezolvăm într-un fel și Steaua să mă înțeleagă. 

Am și o clauză de reziliere, e vorba și de staff-ul meu, pentru că cine va veni ulterior, va veni cu colaboratorii săi. Asta am discutat, sper să găsim o soluție și să mă lase să merg la Sibiu. Asta dacă mai sunt dorit, pentru că în ultimele zile nu am mai discutat cu nimeni de la FC Hermannstadt 

Reclamă
Reclamă

Situația e una complicată la FC Hermannstadt, dar ei au mai fost în aceeași situație și au reușit să iasă de acolo. M-am uitat la meciul de la Cluj, când intri în criza asta, locul te apasă, nu e ușor, chiar dacă ai jucători de valoare, se simte presiunea. 

E nevoie să lege două-trei rezultate pozitive și atunci s-ar regla situția. FC Hermannstadt are și jocuri grele, urmează un meci cu Craiova, nu e ușor, dar situația se poate remedia, mai sunt multe meciuri”, a declarat Daniel Oprița, conform oradesibiu.ro. 

Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori"Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rezultate exit-poll alegeri Primăria Bucureşti. Ciucu 32,7%, Băluţă 26,3%, Alexandrescu 20,2%, Drulă 12,8%
Observator
Rezultate exit-poll alegeri Primăria Bucureşti. Ciucu 32,7%, Băluţă 26,3%, Alexandrescu 20,2%, Drulă 12,8%
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii
Fanatik.ro
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii
21:18
LIVE TEXTUniv. Craiova – CFR Cluj 1-0. Oltenii au avantaj minim la pauză
21:18
„Va schimba Gică Hagi antrenorul?” Ilie Dumitrescu a dat răspunsul în privința lui Ianis Zicu, după înfrângerea Farului
21:07
Lando, campionul care a jucat safe. Analiza lui Adrian Georgescu la finalul sezonului de F1
21:04
VIDEOIanis Stoica, primă repriză de excepție pentru Estrela Amadora. Ce performanță a realizat românul
20:30
România – Elveția 36-24. Tricolorele au dat recital și încheie Campionatul Mondial pe locul 9
20:08
Lewis Hamilton, mesaj categoric după sezonul dezastruos de la Ferrari: „Am acumulat multă furie și supărare”
Vezi toate știrile
1 “Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter 2 VIDEOMax Verstappen, pole în cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi! Norris, pe 2 în calificări, Piastri, pe 3! 3 Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii 4 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Dinamo 0-0: “Am vrut să îl schimb” 5 VIDEOLionel Messi e campion! Inter Miami a câștigat finala MLS și a cucerit primul titlu din istorie 6 Hansi Flick a cerut transferul lui Andrei Raţiu la Barcelona: “Cu nume şi prenume”
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter