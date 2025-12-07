Daniel Oprița vrea să plece de la CSA Steaua. Apelul făcut: „Să mă înțeleagă și să mă lase” - Antena Sport

Daniel Oprița vrea să plece cu orice preț de la CSA Steaua. Tehnicianul de 44 de ani și-a manifestat interesul de a o antrena pe Hermannstadt, echipă rămasă fără antrenor după plecarea lui Marius Măldărășanu.

Daniel Oprița este unul dintre antrenorii luați în calcul de conducerea celor de la Hermannstadt. Pe lângă acesta, și Dorinel Munteanu sau Mircea Rednic se mai află în atenția sibienilor.

Daniel Oprița vrea să plece de la CSA Steaua

Daniel Oprița a făcut un apel public și a transmis faptul că vrea să ajungă la o înțelegere cu cei de la CSA Steaua pentru a-și rezilia contractul. Antrenorul a transmis că situația este una mai dificilă dată fiind clauza sa, care ar fi în valoare de 50.000 de euro.

„Sunt și eu interesat să merg la Sibiu, ca și cei de la FC Hermannstadt, dar situația mea contractuală nu îmi permite să plec. Am mulți ani la CSA Steaua, datorită lor am avut rezultate și astfel am aceste oferte. Eu îmi doresc să vin la Sibiu, am discutat și la club, voi mai avea o discuție, sper să rezolvăm într-un fel și Steaua să mă înțeleagă.

Am și o clauză de reziliere, e vorba și de staff-ul meu, pentru că cine va veni ulterior, va veni cu colaboratorii săi. Asta am discutat, sper să găsim o soluție și să mă lase să merg la Sibiu. Asta dacă mai sunt dorit, pentru că în ultimele zile nu am mai discutat cu nimeni de la FC Hermannstadt