A fost crescut de Gică Hagi, dar l-a bătut. Alex Pop: "E un sentiment aparte când marchezi contra fostelor echipe" - Antena Sport

Alex Pop a marcat în minutul 89 golul care a adus victoria celor de la Dinamo cu Farul. Golul victorei formaţiei din Ştefan cel Mare a fost adus chiar de un jucător care a fost crescut la Academia lui Gică Hagi!

Întrebat la final de meci despre faptul că a marcat contra unei foste echipe, Pop a declarat: “E un sentiment aparte când marchezi contra fostelor echipe, mă bucur pentru aceste trei puncte”. A spus fotbalistul, care a avut un mesaj şi pentru Gică Hagi, care împlineşte mâine 61 de ani: “Să-l vedem la naţională”, a spus fotbalistul.

Legat de meciul cu Farul Constanţa, Pop crede că “cineva de sus” a ajutat Dinamo, mai ales că echipa venea după un insucces cu Petrolul în care au fost egalaţi pe final.

“Intru mai mult pe final de meci, de fiecare dată intru cu aceeaşi mentalitate. De fiecare dată sper să-mi aduc aportul, să aduc puncte echipei.

Fiecare victorie la Dinamo este o sărbătoare. Meciul de astăzi a fost echilibrat, la Petrolul meritam noi victoria, dar cineva de sus le reglează”, a declarat Pop la Digi Sport.