Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

A fost crescut de Gică Hagi, dar l-a bătut. Alex Pop: "E un sentiment aparte când marchezi contra fostelor echipe" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | A fost crescut de Gică Hagi, dar l-a bătut. Alex Pop: “E un sentiment aparte când marchezi contra fostelor echipe”

A fost crescut de Gică Hagi, dar l-a bătut. Alex Pop: “E un sentiment aparte când marchezi contra fostelor echipe”

Radu Constantin Publicat: 4 februarie 2026, 22:56

Comentarii
A fost crescut de Gică Hagi, dar l-a bătut. Alex Pop: E un sentiment aparte când marchezi contra fostelor echipe

Alex Pop a marcat în minutul 89 golul care a adus victoria celor de la Dinamo cu Farul. Golul victorei formaţiei din Ştefan cel Mare a fost adus chiar de un jucător care a fost crescut la Academia lui Gică Hagi!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Întrebat la final de meci despre faptul că a marcat contra unei foste echipe, Pop a declarat: “E un sentiment aparte când marchezi contra fostelor echipe, mă bucur pentru aceste trei puncte”. A spus fotbalistul, care a avut un mesaj şi pentru Gică Hagi, care împlineşte mâine 61 de ani: “Să-l vedem la naţională”, a spus fotbalistul.

Legat de meciul cu Farul Constanţa, Pop crede că “cineva de sus” a ajutat Dinamo, mai ales că echipa venea după un insucces cu Petrolul în care au fost egalaţi pe final.

“Intru mai mult pe final de meci, de fiecare dată intru cu aceeaşi mentalitate. De fiecare dată sper să-mi aduc aportul, să aduc puncte echipei.

Fiecare victorie la Dinamo este o sărbătoare. Meciul de astăzi a fost echilibrat, la Petrolul meritam noi victoria, dar cineva de sus le reglează”, a declarat Pop la Digi Sport.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseria despre care mulți spun că e "doar pentru bărbați" i-a schimbat viața Mihaelei. Acum țintește Mondialul
Observator
Meseria despre care mulți spun că e "doar pentru bărbați" i-a schimbat viața Mihaelei. Acum țintește Mondialul
Anunțul care va lua prin surprindere pe toată lumea. Novak Djokovic a vorbit despre retragerea din tenis
Fanatik.ro
Anunțul care va lua prin surprindere pe toată lumea. Novak Djokovic a vorbit despre retragerea din tenis
22:44
Alexandru Musi a spus ce a făcut diferența pe teren, în Farul – Dinamo 2-3
22:43
Omul meciului cu Farul, Kennedy Boateng, vrea titlul cu Dinamo: “Avem tot ce ne trebuie”! Ce a spus de contract
22:30
LIVE SCOREInter – Torino 1-0. Cristi Chivu forțează prezența în semifinalele Cupei Italiei
22:27
Farul – Dinamo 2-3. Victorie uriașă pentru „câinii” lui Kopic! Constănțenii își iau adio de la play-off
22:23
VIDEOPanathinaikos – PAOK 0-1. Echipa lui Răzvan Lucescu, mare favorită să prindă finala Cupei Greciei!
22:11
Schimbare super-inspirată pentru Răzvan Lucescu! L-a trimis în teren, iar el a scos penalty şi l-a transformat!
Vezi toate știrile
1 Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală 2 Mihai Rotaru aduce un atacant la Universitata Craiova 3 Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri” 4 Transfer la Dinamo. Contractul jucătorului a fost înregistrat la FRF 5 Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 6 Doliu la Inter. A murit la 39 de ani, soţia lui este o pictoriţă din România!
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”