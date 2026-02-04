"Acolo s-a decis meciul" Reacţia lui Rafa Benitez după ce a fost învins iar de Răzvan Lucescu - Antena Sport

Antrenorul lui Panathinaikos, Rafa Benitez (65 de ani), a reacţionat, după ce a fost învins iar de antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani). Panathinaikos – PAOK 0-1 a fost în direct în AntenaPLAY. Echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK, a luat o opţiune serioasă pentru calificarea în finala Cupei Greciei. PAOK a învins-o şi în campionat pe Panathinaikos, cu 2-0.

Semifinalele Cupei Greciei şi finala competiţiei se văd în direct în AntenaPLAY.

Rafa Benitez: “O lovitură de pedeapsă inutilă a dat peste cap totul”

„În prima repriză, adversarul a avut mai multe ocazii decât noi și acest lucru s-a datorat propriilor noastre greșeli pe care le-am fi putut evita, iar în a doua repriză, în timp ce am început mai bine, a venit o lovitură de pedeapsă inexplicabilă ​​și, în final, acolo s-a decis meciul.

Din moment ce în prima repriză adversarul a fost mai periculos, l-am introdus pe Karol (n.r: Sfinderski) ca să fim mai periculoși și am reușit, dar o lovitură de pedeapsă inutilă a dat peste cap totul. Acum trebuie să mergem la Salonic și să câștigăm”, a declarat Rafa Benitez, citat de gazzetta.gr, după înfrângerea cu echipa lui Răzvan Lucescu.

Calabria l-a faultat în careu pe Giakoumakis în minutul 65 al meciului Panathinaikos – PAOK 0-1, partidă transmisă LIVE în AntenaPLAY. Giakoumakis tocmai fusese introdus în teren de Răzvan Lucescu, în minutul 61, în locul lui Pelkas. Tot Giakoumakis şi-a asumat executarea penalty-ului, el reuşind să îl transforme.