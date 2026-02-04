"Acolo s-a decis meciul" Reacţia lui Rafa Benitez după ce a fost învins iar de Răzvan Lucescu - Antena Sport

Antrenorul lui Panathinaikos, Rafa Benitez (65 de ani), a reacţionat, după ce a fost învins iar de antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani). Panathinaikos – PAOK 0-1 a fost în direct în AntenaPLAY. Echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK, a luat o opţiune serioasă pentru calificarea în finala Cupei Greciei. PAOK a învins-o şi în campionat pe Panathinaikos, cu 2-0.
Semifinalele Cupei Greciei şi finala competiţiei se văd în direct în AntenaPLAY.
Rafa Benitez: “O lovitură de pedeapsă inutilă a dat peste cap totul”
„În prima repriză, adversarul a avut mai multe ocazii decât noi și acest lucru s-a datorat propriilor noastre greșeli pe care le-am fi putut evita, iar în a doua repriză, în timp ce am început mai bine, a venit o lovitură de pedeapsă inexplicabilă și, în final, acolo s-a decis meciul.
Din moment ce în prima repriză adversarul a fost mai periculos, l-am introdus pe Karol (n.r: Sfinderski) ca să fim mai periculoși și am reușit, dar o lovitură de pedeapsă inutilă a dat peste cap totul. Acum trebuie să mergem la Salonic și să câștigăm”, a declarat Rafa Benitez, citat de gazzetta.gr, după înfrângerea cu echipa lui Răzvan Lucescu.
Calabria l-a faultat în careu pe Giakoumakis în minutul 65 al meciului Panathinaikos – PAOK 0-1, partidă transmisă LIVE în AntenaPLAY. Giakoumakis tocmai fusese introdus în teren de Răzvan Lucescu, în minutul 61, în locul lui Pelkas. Tot Giakoumakis şi-a asumat executarea penalty-ului, el reuşind să îl transforme.
PAOK a luat o opţiune importantă pentru calificarea în finala Cupei Greciei. Returul, care se va disputa la Salonic miercurea viitoare, de la ora 20:30, tot în direct în AntenaPLAY, va decide echipa care se va califica în finala Cupei Greciei. Răzvan Lucescu are două campionate câştigate cu PAOK şi două Cupe ale Greciei. El speră să mai cucerească cel puţin un trofeu cu PAOK în acest sezon.
