Brighton a făcut ofertă de 17 milioane de euro pentru un român: "Am vorbit cu clubul" - Antena Sport

Un fotbalist român a fost foarte aproape de un transfer pe bani grei în Anglia. Este vorba de Florin Andone, care în sezonul 2016/2017 era omul de gol al celor de la Deportivo La Coruna şi multe cluburi mari erau interesate de el.

Printre echipele care s-au interesat de el a fost şi Brighton, care a oferit 17 milioane de euro pentru el, dar Deportivo La Coruna a refuzat propunerea. Fotbalistul avea o clauză de 30 milioane de euro. Florin Andone a povestit ce s-a întâmplat atunci.

”După acel sezon, o mie de echipe au început să mă sune. Am primit oferte din Premier league, Olympiacos, Galatasaray, Sporting, Lazio Roma, Fiorentina, echipa din China care plăteau sume exorbitante. Dar aveam clauza de 30.000.000 de euro, iar Deportivo nu voia să mă vândă.

Am vorbit cu clubul și am spus că nu este nicio problemă: «Voi reînnoi contractul pentru că sunt incredibil de fericit la club, dar trebuie să-mi dați o mărire de salariu pentru că alte cluburi îmi oferă salariul dublu». Deportivo a spus nu, așa că am intrat într-un ciclu de certuri și am cerut să plec.

A venit o ofertă de 17 milioane de euro de la Brighton și au spus nu pentru că avea Cordoba 30% dintr-un viitor transfer. În ultima zi a perioadei de transferuri aveam totul închis și Deportivo îl avea pregătit de transfer pe Guido Carrillo, dar acesta marchează două sau trei goluri într-un meci pentru Monaco și nu mai pleacă. Transferul meu a picat în ultimul moment”, a povestit Florin Andone, conform presei din Spania.