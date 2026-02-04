"Scorul ar fi putut fi mai mare" Reacţia lui Răzvan Lucescu după victoria mare contra lui Rafa Benitez! - Antena Sport

Antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani), a reacţionat după ce l-a învins iar pe Rafa Benitez (65 de ani), de data aceasta în semifinalele Cupei Greciei. Panathinaikos – PAOK 0-1 a fost în direct în AntenaPLAY.
Răzvan Lucescu a avut un mesaj pentru jucătorii săi înaintea returului, care va fi tot în direct în AntenaPLAY miercurea viitoare, de la ora 20:30.
Răzvan Lucescu: “A fost un rezultat corect, poate scorul ar fi putut fi mai mare”
„Au fost primele 90 de minute ale unei duble bătălii. Cred că a fost un rezultat corect, poate scorul ar fi putut fi mai mare, având în vedere ocaziile pe care le-am avut în prima repriză. În a doua repriză, cu mingile înalte, a devenit puțin mai ciudat, însă copiii au răspuns la tot ce s-a întâmplat pe teren, au avut spirit de luptători în toate fazele.
Acum, prima repriză s-a terminat, nimic nu a fost decis, suntem în avantaj înainte de manșa retur de la Toumba, în fața fanilor noștri, dar, în orice caz, trebuie să fim responsabili pe teren pentru a ne atinge obiectivul”, a declarat Răzvan Lucescu după Panathinaikos – PAOK 0-1, potrivit metrosport.gr.
Răzvan Lucescu a fost foarte inspirat cu introducerea, în repriza a doua, în teren a lui Giorgos Giakoumakis, în locul lui Pelkas. Trimis în teren în minutul 61, Giakoumakis a scos un penalty pentru PAOK în minutul 65, la un fault inexplicabil însă al lui Calabria, fostul jucător al lui AC Milan. Tot Giakoumakis a transformat penalty-ul în minutul 66, acesta fiind singurul gol al meciului Panathinaikos – PAOK 0-1.
PAOK a luat o opţiune importantă pentru calificarea în finala Cupei Greciei. Returul, care se va disputa la Salonic miercurea viitoare, de la ora 20:30, tot în direct în AntenaPLAY, va decide echipa care se va califica în finala Cupei Greciei. Răzvan Lucescu are două campionate câştigate cu PAOK şi două Cupe ale Greciei. El speră să mai cucerească cel puţin un trofeu cu PAOK în acest sezon.
