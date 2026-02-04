"Scorul ar fi putut fi mai mare" Reacţia lui Răzvan Lucescu după victoria mare contra lui Rafa Benitez! - Antena Sport

Antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani), a reacţionat după ce l-a învins iar pe Rafa Benitez (65 de ani), de data aceasta în semifinalele Cupei Greciei. Panathinaikos – PAOK 0-1 a fost în direct în AntenaPLAY.

Răzvan Lucescu a avut un mesaj pentru jucătorii săi înaintea returului, care va fi tot în direct în AntenaPLAY miercurea viitoare, de la ora 20:30.

Răzvan Lucescu: “A fost un rezultat corect, poate scorul ar fi putut fi mai mare”

„Au fost primele 90 de minute ale unei duble bătălii. Cred că a fost un rezultat corect, poate scorul ar fi putut fi mai mare, având în vedere ocaziile pe care le-am avut în prima repriză. În a doua repriză, cu mingile înalte, a devenit puțin mai ciudat, însă copiii au răspuns la tot ce s-a întâmplat pe teren, au avut spirit de luptători în toate fazele.

Acum, prima repriză s-a terminat, nimic nu a fost decis, suntem în avantaj înainte de manșa retur de la Toumba, în fața fanilor noștri, dar, în orice caz, trebuie să fim responsabili pe teren pentru a ne atinge obiectivul”, a declarat Răzvan Lucescu după Panathinaikos – PAOK 0-1, potrivit metrosport.gr.

Răzvan Lucescu a fost foarte inspirat cu introducerea, în repriza a doua, în teren a lui Giorgos Giakoumakis, în locul lui Pelkas. Trimis în teren în minutul 61, Giakoumakis a scos un penalty pentru PAOK în minutul 65, la un fault inexplicabil însă al lui Calabria, fostul jucător al lui AC Milan. Tot Giakoumakis a transformat penalty-ul în minutul 66, acesta fiind singurul gol al meciului Panathinaikos – PAOK 0-1.