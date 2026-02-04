Inter - Torino 2-1. Cristi Chivu, în semifinalele Cupei Italiei - Antena Sport

Închide meniul
Inter – Torino 2-1. Cristi Chivu, în semifinalele Cupei Italiei

Daniel Işvanca Publicat: 4 februarie 2026, 23:53

Inter – Torino 2-1. Cristi Chivu, în semifinalele Cupei Italiei

Cristian Chivu / Profimedia

Interul lui Cristi Chivu s-a impus cu Torino pentru un loc în semifinalele Cupei Italiei. Jocul grupării pregătite de tehnicianul român a fost transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Vicecampioana din Serie A va contina lupta pe toate cele trei fronturi, fiind în prezent pe primul loc în campionat, dar și calificată în play-off-ul UEFA Champions League. Vezi mai jos cum s-au marcat golurile.

Inter – Torino LIVE SCORE 2-1

Min. 58 Gol Torino. A marcat Sandro Kulenovic

Min. 48. Gol Inter. A marcat Andy Diouf.

Min 35. Gol Inter. A marcat Bonny.

Inter: J. Martinez – De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto – Kamate, Diouf, Mkhitaryan, Frattesi, Cocchi – Thuram, Bonny
Rezerve: Di Gennaro, Calligaris, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Bisseck, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Esposito, Bastoni
Antrenor: Cristi Chivu

Torino: Paleari – Tameze, Coco, Marianucci – Pedersen, Anjorin, Prati, Obrador – Vlasic, Njie – Kulenovic
Rezerve: Israel, Siviero – Ebosse, Ilkhan, V. Lazaro, Maripan, Nkounkou, Perciun, D. Zapata
Antrenor: Marco Baroni

Cristi Chivu o poate califica pe Inter în cea de-a șasea semifinală de Coppa Italia din ultimii șapte ani. Gruparea de pe ”Meazza” primește vizita celor de la Torino, pe care a învins-o fără drept de apel la ultimul meci direct, scor 5-0.

Echipa antrenorului român are un parcurs de excepție în campionatul inter, însă acesta își dorește să lupte pentru toate trofeele puse în joc în acest sezon.

Echipele probabile la Inter – Torino

  • Inter: Martinez – Bisseck, De Vrij, Acerbi – Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Esposito. Antrenor: Cristi Chivu
  • Torino: Paleari – Marianucci, Maripan, Coco – Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Prati, Obrador – Adams, Kulenovic. Antrenor: Marco Baroni
