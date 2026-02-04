Kopic l-a lăudat pe Alibec după victoria "câinilor" cu Farul! Ce a spus de presupusele tensiuni cu constănţenii - Antena Sport

Zeljko Kopic (48 de ani) a recunoscut, după victoria dramatică a “câinilor” la Ovidiu, cu Farul, că echipa antrenată de Ianis Zicu le-a pus mari probleme jucătorilor săi.
Kopic a lăudat evoluţia lui Denis Alibec, care a reuşit un assist la golul cu care Farul a deschis scorul.
Zeljko Kopic, în condiţiile în care se tot vorbeşte de transferuri: “Sunt foarte mulţumit de acest grup”
În condiţiile în care se tot vorbeşte de ultimele transferuri, Kopic a punctat că e foarte mulţumit de grupul pe care îl are la Dinamo.
“Ştiam înainte de meci că partida va fi grea. Farul a început foarte bine. Alibec şi-a făcut treaba, a reuşit să ţină posesia acolo în faţă. Am avut ceva probleme în defensivă.
Am simţit, pe parcursul meciului, cu fiecare minut, că devenim din ce în ce mai buni. În repriza a doua am început să dominăm meciul. Totuşi, s-a făcut 2-1 pentru ei, după acel penalty. E atât de importantă mentalitatea, acest spirit de echipă. Suntem întotdeauna pregătiţi să luptăm şi asta e o victorie foarte importantă, şi din punctul ăsta de vedere.
Întotdeauna se vorbeşte de transferuri, dar mai spun încă o dată, că sunt foarte mulţumit de acest grup pe care îl am aici. Duţu s-a adaptat, am încredere totală în el. Bineînţeles, e un jucător tânăr. Am un sentiment bun în ceea ce îl priveşte. Valentin Ţicu îşi revine, e din ce în ce mai bine. Este foarte profesionist.
Victoria de astăzi e victoria relaţiilor dintre jucători, a conectării dintre ei. Am avut evoluţii bune cu U Cluj şi Hermannstadt, după aceea nu am reuşit să o învingem pe Petrolul. Aveam la începutul campionatului 3 meciuri fără victorie şi victoria cu FCSB a fost foarte importantă. Meciul ăsta a fost unul dintre cele mai importante, aici e foarte greu de câştigat.
De obicei controlăm meciurile, jucăm împotriva unei echipe care se apără.
(n.r: de presupuse tensiuni cu cei de la Farul) Am mult respect pentru toată lumea. Nu a fost niciun fel de tensiune nici la pauză. Am sărbătorit acolo, pe teren, cu suporterii noştri. Fiecare îşi doreşte să câştige, dar nu a fost nimic de genul ăsta”, a declarat Zeljko Kopic pentru digisport.ro după Farul – Dinamo 2-3.
Condusă de două ori, Dinamo s-a impus cu 3-2 cu Farul
Echipa bucureşteană Dinamo a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 25-a din Liga 1.
A fost un meci alert la Ovidiu, început cu ocazii de ambele părţi. Musi a şutat în minutul 5, dar Buzbuchi a respins, iar Grigoryan a lovit transversala cinci minute mai târziu. Primul gol a picat în minutul 25, când Alibec a trimis foarte bine şi Radaslavescu a înscris. Egalarea s-a produs în minutul 45. După un corner al lui Soro, Boateng a marcat cu o lovitură de cap. Constănţenii au primit un penalty după verificarea VAR, pentru o lovitură aplicată peste faţă, de Stoinov lui Gustavo Marins, iar Larie a transformat fără emoţii în minutul 71. Boateng a reuşit dubla în minutul 75, dar jucătorii lui Kopic au dat lovitura pe final, prin Alexandru Pop, care a înscris din unghi şi a pus pe tabelă scorul final, Farul – Dinamo 2-3.
În clasament, Dinamo e pe locul al doilea, cu 48 de puncte, în spatele Rapidului, care are acelaşi număr de puncte. Farul rămâne cu 34 de puncte, pe locul 10.
