Kopic l-a lăudat pe Alibec după victoria "câinilor" cu Farul! Ce a spus de presupusele tensiuni cu constănţenii - Antena Sport

Zeljko Kopic, bucuros, după un meci al lui Dinamo

Zeljko Kopic (48 de ani) a recunoscut, după victoria dramatică a “câinilor” la Ovidiu, cu Farul, că echipa antrenată de Ianis Zicu le-a pus mari probleme jucătorilor săi.

Kopic a lăudat evoluţia lui Denis Alibec, care a reuşit un assist la golul cu care Farul a deschis scorul.

Zeljko Kopic, în condiţiile în care se tot vorbeşte de transferuri: “Sunt foarte mulţumit de acest grup”

În condiţiile în care se tot vorbeşte de ultimele transferuri, Kopic a punctat că e foarte mulţumit de grupul pe care îl are la Dinamo.

“Ştiam înainte de meci că partida va fi grea. Farul a început foarte bine. Alibec şi-a făcut treaba, a reuşit să ţină posesia acolo în faţă. Am avut ceva probleme în defensivă.

Am simţit, pe parcursul meciului, cu fiecare minut, că devenim din ce în ce mai buni. În repriza a doua am început să dominăm meciul. Totuşi, s-a făcut 2-1 pentru ei, după acel penalty. E atât de importantă mentalitatea, acest spirit de echipă. Suntem întotdeauna pregătiţi să luptăm şi asta e o victorie foarte importantă, şi din punctul ăsta de vedere.