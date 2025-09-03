Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cu ce echipă negociază George Puşcaş, după plecarea de la Bodrumspor. S-ar putea întoarce în Italia - Antena Sport

Home | Fotbal | Cu ce echipă negociază George Puşcaş, după plecarea de la Bodrumspor. S-ar putea întoarce în Italia

Cu ce echipă negociază George Puşcaş, după plecarea de la Bodrumspor. S-ar putea întoarce în Italia

Publicat: 3 septembrie 2025, 10:20

Comentarii
Cu ce echipă negociază George Puşcaş, după plecarea de la Bodrumspor. S-ar putea întoarce în Italia

George Puşcaş, în tricoul lui Bodrum / Profimediaimages

George Puşcaş negociază cu o echipă din Italia, după ce s-a despărţit de Bodrumspor, în această vară. Atacantul român ajuns la 29 de ani s-ar putea întoarce în fotbalul din Peninsulă, după un sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sampdoria este echipa la care a fost propus George Puşcaş. Vârful a evoluat în Italia la echipe precum Inter, Bari, Pisa şi Palermo, Genoa fiind ultima la care a jucat înaintea plecării în Turcia.

George Puşcaş negociază cu Sampdoria, după plecarea de la Bodrumspor

Jurnalistul italian Nicolo Schira a confirmat faptul că George Puşcaş apare pe lista de transferuri a celor de la Sampdoria. Andrea Mancini, directorul sportiv al italienilor, va lua decizia finală în privinţa mutării atacantului în Serie B.

“George Puşcaş le-a fost propus celor de la Sampdoria, ca jucător liber de contract. Andrea Mancini, directorul sportiv, reflectă asupra acestui lucru. Puşcaş şi-a făcut debutul în Serie A în 2014, la Inter, mulţumită lui Roberto Mancini, care e tatăl lui Andrea. Ce întorsătură incredibilă a destinului”, a transmis jurnalistul specializat în transferuri, pe contul său de X.

Şi cei de la Calcio Mercato au confirmat faptul că George Puşcaş se află pe “radarul” celor de la Sampdoria.

Reclamă
Reclamă

“Mai multe nume sunt analizate pentru ofensivă: Flavio Bianchi, fost la Brescia și Genoa, a fost deja abordat prin intermediul agentului său, dar este aproape de un transfer la Empoli, negocierile fiind în faza finală.

George Pușcaș, revenit recent de la Bodrumspor din Turcia și fost jucător al Genoa, reprezintă o variantă mai experimentată la nivel internațional, iar Sampdoria ar fi făcut o ofertă în ultimele zile”, au anunţat italienii menţionaţi anterior.

George Puşcaş a bifat 38 de meciuri în sezonul trecut, la Bodrumspor. Atacantul a reuşit să marcheze 11 goluri şi să ofere patru pase decisive, în toate competiţiile.

Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda: "Poți să investești şi 50 de lei pe lună"Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda: "Poți să investești şi 50 de lei pe lună"
Reclamă

Dacă transferul la Sampdoria s-ar concretiza, George Puşcaş ar putea reveni şi în atenţia lui Mircea Lucescu pentru echipa naţională. Prezenţă constantă în lotul României în anii trecuţi, atacantul a fost ultima dată convocat în luna octombrie, pentru partidele cu Cipru şi Lituania din Liga Naţiunilor.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1, la Boița
Observator
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1, la Boița
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
Fanatik.ro
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
11:03
Ce sumă trebuie să plătească Gigi Becali pentru jucătorul dorit de la CFR Cluj. Neluţu Varga i-a stabilit preţul
10:50
Sfat important pentru Cristi Chivu, după primele critici primite la Inter: “E singurul lucru pe care i l-aş recomanda”
9:48
“Să nu ne îmbătăm cu apă rece”. Marius Şumudică, mesaj ferm despre Universitatea Craiova. Ce a spus despre lupta la titlu
9:24
Întăriri pentru Costel Gâlcă la Rapid. Victor Angelescu a confirmat un nou transfer: “Am discutat cu Dan Şucu”
8:59
Antrenorul lui Tottenham i-a anunţat revenirea lui Radu Drăguşin. Veste importantă despre fundaşul român
8:53
Novak Djokovic – Carlos Alcaraz, semifinală de vis la US Open 2025
Vezi toate știrile
1 Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară” 2 Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi” 3 Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali 4 Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului 5 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 6 “Am vorbit cu Gigi Becali!” FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato: “Aşteptăm răspunsul lui Benfica”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu