Cu ce echipă negociază George Puşcaş, după plecarea de la Bodrumspor. S-ar putea întoarce în Italia - Antena Sport

George Puşcaş negociază cu o echipă din Italia, după ce s-a despărţit de Bodrumspor, în această vară. Atacantul român ajuns la 29 de ani s-ar putea întoarce în fotbalul din Peninsulă, după un sezon.

Sampdoria este echipa la care a fost propus George Puşcaş. Vârful a evoluat în Italia la echipe precum Inter, Bari, Pisa şi Palermo, Genoa fiind ultima la care a jucat înaintea plecării în Turcia.

George Puşcaş negociază cu Sampdoria, după plecarea de la Bodrumspor

Jurnalistul italian Nicolo Schira a confirmat faptul că George Puşcaş apare pe lista de transferuri a celor de la Sampdoria. Andrea Mancini, directorul sportiv al italienilor, va lua decizia finală în privinţa mutării atacantului în Serie B.

“George Puşcaş le-a fost propus celor de la Sampdoria, ca jucător liber de contract. Andrea Mancini, directorul sportiv, reflectă asupra acestui lucru. Puşcaş şi-a făcut debutul în Serie A în 2014, la Inter, mulţumită lui Roberto Mancini, care e tatăl lui Andrea. Ce întorsătură incredibilă a destinului”, a transmis jurnalistul specializat în transferuri, pe contul său de X.

Şi cei de la Calcio Mercato au confirmat faptul că George Puşcaş se află pe “radarul” celor de la Sampdoria.