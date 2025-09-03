Cu ce echipă negociază George Puşcaş, după plecarea de la Bodrumspor. S-ar putea întoarce în Italia - Antena Sport

George Puşcaş negociază cu o echipă din Italia, după ce s-a despărţit de Bodrumspor, în această vară. Atacantul român ajuns la 29 de ani s-ar putea întoarce în fotbalul din Peninsulă, după un sezon.
Sampdoria este echipa la care a fost propus George Puşcaş. Vârful a evoluat în Italia la echipe precum Inter, Bari, Pisa şi Palermo, Genoa fiind ultima la care a jucat înaintea plecării în Turcia.
George Puşcaş negociază cu Sampdoria, după plecarea de la Bodrumspor
Jurnalistul italian Nicolo Schira a confirmat faptul că George Puşcaş apare pe lista de transferuri a celor de la Sampdoria. Andrea Mancini, directorul sportiv al italienilor, va lua decizia finală în privinţa mutării atacantului în Serie B.
“George Puşcaş le-a fost propus celor de la Sampdoria, ca jucător liber de contract. Andrea Mancini, directorul sportiv, reflectă asupra acestui lucru. Puşcaş şi-a făcut debutul în Serie A în 2014, la Inter, mulţumită lui Roberto Mancini, care e tatăl lui Andrea. Ce întorsătură incredibilă a destinului”, a transmis jurnalistul specializat în transferuri, pe contul său de X.
Şi cei de la Calcio Mercato au confirmat faptul că George Puşcaş se află pe “radarul” celor de la Sampdoria.
“Mai multe nume sunt analizate pentru ofensivă: Flavio Bianchi, fost la Brescia și Genoa, a fost deja abordat prin intermediul agentului său, dar este aproape de un transfer la Empoli, negocierile fiind în faza finală.
George Pușcaș, revenit recent de la Bodrumspor din Turcia și fost jucător al Genoa, reprezintă o variantă mai experimentată la nivel internațional, iar Sampdoria ar fi făcut o ofertă în ultimele zile”, au anunţat italienii menţionaţi anterior.
George Puşcaş a bifat 38 de meciuri în sezonul trecut, la Bodrumspor. Atacantul a reuşit să marcheze 11 goluri şi să ofere patru pase decisive, în toate competiţiile.