Mai rămâne Andrea Mandorlini pe banca CFR Cluj? Ioan Varga: "Deocamdată" - Antena Sport

CFR Cluj traversează o periodă grea în campionat, chiar dacă se spera ca prin aducerea lui Andrea Mandorlini pe banca tehnică a echipei să se producă un şoc.

În șapte etape de SuperLigă, italianul a obținut însă o singură victorie: acasă, 2-1, cu Hermannstadt. Ioan Varga încă îi mai dă credit lui Andrea Mandorlini, dar declaraţia lui este menită să arate că deja tehnicianul italian a intrat în dizgraţie şi orice rezultat negativ îi poate aduce demiterea.

Întrebat dacă are de gând să renunțe la Mandorlini, patronul echipei Ioan Varga a declarat: ”Deocamdată mergem înainte cu Andrea Mandorlini. Când va veni noul președinte vom discuta și problema antrenorului”, a spus Varga, citat de Prosport.

Vine Şumudică în locul lui Mandorlini la CFR Cluj?

Neluţu Varga pregăteşte două mutări importante la CFR Cluj. Patronul clujenilor i-a găsit înlocuitor lui Cristi Balaj, Marian Copilu fiind foarte aproape să revină în funcţia de preşedinte al clubului. Marius Șumudică, antrenor liber de contract, este dorit la CFR Cluj în locul lui Andrea Mandorlini, totuși este greu de crezut că acesta va accepta postul, având în vedere că are și alte oferte. Marian Copilu i-a condus pe clujeni în perioada 2017-2021, atunci când s-a despărţit cu scandal de echipă. La momentul respectiv, şi Marius Şumudică a fost demis, ca urmare a eliminării din preliminariile Europa League.