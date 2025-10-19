Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mai rămâne Andrea Mandorlini pe banca CFR Cluj? Ioan Varga: "Deocamdată" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mai rămâne Andrea Mandorlini pe banca CFR Cluj? Ioan Varga: “Deocamdată”

Mai rămâne Andrea Mandorlini pe banca CFR Cluj? Ioan Varga: “Deocamdată”

Radu Constantin Publicat: 19 octombrie 2025, 16:54

Comentarii
Mai rămâne Andrea Mandorlini pe banca CFR Cluj? Ioan Varga: Deocamdată

FOTO: Profimedia și Hepta

CFR Cluj traversează o periodă grea în campionat, chiar dacă se spera ca prin aducerea lui Andrea Mandorlini pe banca tehnică a echipei să se producă un şoc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În șapte etape de SuperLigă, italianul a obținut însă o singură victorie: acasă, 2-1, cu Hermannstadt. Ioan Varga încă îi mai dă credit lui Andrea Mandorlini, dar declaraţia lui este menită să arate că deja tehnicianul italian a intrat în dizgraţie şi orice rezultat negativ îi poate aduce demiterea.

Întrebat dacă are de gând să renunțe la Mandorlini, patronul echipei Ioan Varga a declarat: ”Deocamdată mergem înainte cu Andrea Mandorlini. Când va veni noul președinte vom discuta și problema antrenorului”, a spus Varga, citat de Prosport.

Vine Şumudică în locul lui Mandorlini la CFR Cluj?

Neluţu Varga pregăteşte două mutări importante la CFR Cluj. Patronul clujenilor i-a găsit înlocuitor lui Cristi Balaj, Marian Copilu fiind foarte aproape să revină în funcţia de preşedinte al clubului. Marius Șumudică, antrenor liber de contract, este dorit la CFR Cluj în locul lui Andrea Mandorlini, totuși este greu de crezut că acesta va accepta postul, având în vedere că are și alte oferte. Marian Copilu i-a condus pe clujeni în perioada 2017-2021, atunci când s-a despărţit cu scandal de echipă. La momentul respectiv, şi Marius Şumudică a fost demis, ca urmare a eliminării din preliminariile Europa League.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană a fost transportată la spital. Cauza nu este cunoscută
Observator
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană a fost transportată la spital. Cauza nu este cunoscută
Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri incredibile. „O diferență foarte mare, nici nu se compară!”
Fanatik.ro
Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri incredibile. „O diferență foarte mare, nici nu se compară!”
17:50
Coșmarul a devenit realitate pentru Holger Rune. Danezul, ruptură completă a tendonului lui Ahile
17:45
România – Franţa, 18:00, LIVE VIDEO. Tricolorii vor aurul la European, după calificarea istorică în finală
17:32
Suporterii lui Dinamo și-au “înțepat” rivalii de la Rapid înainte de derby. Mesajul PCH: “Failmentul București”
17:18
EXCLUSIVMitriţă nu trebuia să se retragă de la naţională, crede Piţurcă: “Poate vine un antrenor care se bazează pe el”
17:04
Cristi Chivu, un adevărat psiholog la Inter. Ce s-a scris în italia după un moment tensionat cu Lautaro Martinez
16:37
Anunţul lui Gigi Becali despre Denis Alibec, după ce s-a scris că atacantul va pleca în iarnă de la FCSB!
Vezi toate știrile
1 „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 VIDEORomânia, în finala Campionatului European la masculin şi la feminin! Victorie istorică pentru tricolori 3 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus 4 Neluţu Varga pregăteşte “bomba” la CFR Cluj. Îl vrea pe Marius Şumudică antrenor, după revenirea lui Marian Copilu 5 Decizia radicală a lui Gigi Becali după ce FCSB a suferit umilinţa campionatului, fiind învinsă de Metaloglobus 6 Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”