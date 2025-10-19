Cristi Chivu, un adevărat psiholog la Inter. Ce s-a scris în italia după un moment tensionat cu Lautaro Martinez - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu, un adevărat psiholog la Inter. Ce s-a scris în italia după un moment tensionat cu Lautaro Martinez

Andrei Nicolae Publicat: 19 octombrie 2025, 17:04

Cristi Chivu și Lautaro Martinez, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu a obținut aseară a șasea victorie consecutivă pe banca lui Inter, după ce a învins-o cu pe AS Roma cu scorul de 1-0. Partida de pe Olimpico a avut o încărcătură imensă pentru tehnicianul român atât prin prisma adversarei pe care o întâlnea, dar și a unui moment tensionat care i-a avut drept protagoniști pe el și pe Lautaro Martinez.

Presa din Italia a sesizat că atacantul argentinian a fost vizibil deranjat după ce Chivu l-a scos din teren în minutul 61, după care tehnicianul de 44 de ani a încercat să își calmeze elevul. Ulterior, antrenorul “nerazzurrilor” nu a vorbit deloc despre tensiunile din timpul meciului, din contră, l-a lăudat pe căpitanul său pentru că a dat totul pe teren în derby-ul de sâmbătă seara.

Chivu, “scut” în jurul lui Lautaro Martinez

Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au fost cei care au urmărit momentul în care Martinez a fost schimbat de Cristi Chivu. Ei au scris despre sud-american că “părea destul de nervos” în momentul în care a fost înlocuit de Pio Esposito, însă antrenorul român “a folosit psihologia pentru a-l liniști”.

Din observațiile făcute de presa din Italia se poate trage concluzia că tehnicianul de pe Meazza nu își dorește conflicte la echipă, aspect pe care l-a arătat și la conferința de presă. Chivu a vorbit despre Lautaro, însă nu despre ieșirea nervoasă, ci despre cum a revenit de la națională răcit și cu toate acestea a jucat în derby-ul de pe Olimpico contra lui AS Roma.

Disponibilitatea și eforturile sale sunt lăudabile. A jucat răcit, dar, ca un adevărat căpitan, a dat totul. Conduce grupul, pe teren și în afara lui“, a spus românul.

Inter trece prin cea mai bună perioadă de când a fost preluată de Cristi Chivu, având șase victorii la rând. Pentru “nerazzurri” urmează duelul din Liga Campionilor contra lui Royal Union Saint-Gilloise.

Prima reacție a lui Cristi Chivu după AS Roma – Inter 0-1

“Punctul forte al acestei echipe este modul în care s-a adaptat la cerințele acestui campionat. Nu este niciodată ușor după dezamăgirea din sezonul trecut, când așteptările erau atât de mari. Băieții merită toate laudele, au dat totul pe teren. 

Revenirea după pauză este întotdeauna imprevizibilă, dar am încercat să continuăm de unde am rămas împotriva lui Cremonese. Am presat bine și am creat câteva contraatacuri bune, pe care le-am fi putut finaliza mai bine.  

În repriza a doua am scăzut fizic, iar calitatea Romei ne-a împins înapoi. Am apărat cu atenție și, da, am avut și noroc. Dar voi accepta cu plăcere aceste trei puncte”, a declarat Cristi Chivu, conform presei din Italia.  

Ulterior, la conferința de presă, Cristi Chivu a continuat cu laudele și a transmis că echipa sa a arătat personalitate în confruntarea de pe Olimpico. 

Echipa a arătat multă personalitate. În meciul cu Torino am cerut să înțeleagă momentele jocului, iar azi au făcut-o foarte bine. Am jucat o primă repriză excelentă, deși puteam fi mai lucizi pe alocuri. În repriza a doua am scăzut puțin ritmul, dar era normal. Toți au tras pentru echipă și mă bucur că au fost răsplătiți. Băieții merită această victorie, pentru sacrificiul și munca depusă”, a mai spus Cristi Chivu.

