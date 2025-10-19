Cristi Chivu, un adevărat psiholog la Inter. Ce s-a scris în italia după un moment tensionat cu Lautaro Martinez - Antena Sport

Cristi Chivu a obținut aseară a șasea victorie consecutivă pe banca lui Inter, după ce a învins-o cu pe AS Roma cu scorul de 1-0. Partida de pe Olimpico a avut o încărcătură imensă pentru tehnicianul român atât prin prisma adversarei pe care o întâlnea, dar și a unui moment tensionat care i-a avut drept protagoniști pe el și pe Lautaro Martinez.

Presa din Italia a sesizat că atacantul argentinian a fost vizibil deranjat după ce Chivu l-a scos din teren în minutul 61, după care tehnicianul de 44 de ani a încercat să își calmeze elevul. Ulterior, antrenorul “nerazzurrilor” nu a vorbit deloc despre tensiunile din timpul meciului, din contră, l-a lăudat pe căpitanul său pentru că a dat totul pe teren în derby-ul de sâmbătă seara.

Chivu, “scut” în jurul lui Lautaro Martinez

Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au fost cei care au urmărit momentul în care Martinez a fost schimbat de Cristi Chivu. Ei au scris despre sud-american că “părea destul de nervos” în momentul în care a fost înlocuit de Pio Esposito, însă antrenorul român “a folosit psihologia pentru a-l liniști”.

Din observațiile făcute de presa din Italia se poate trage concluzia că tehnicianul de pe Meazza nu își dorește conflicte la echipă, aspect pe care l-a arătat și la conferința de presă. Chivu a vorbit despre Lautaro, însă nu despre ieșirea nervoasă, ci despre cum a revenit de la națională răcit și cu toate acestea a jucat în derby-ul de pe Olimpico contra lui AS Roma.

“Disponibilitatea și eforturile sale sunt lăudabile. A jucat răcit, dar, ca un adevărat căpitan, a dat totul. Conduce grupul, pe teren și în afara lui“, a spus românul.