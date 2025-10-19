Imagine virală cu Cristi Chivu. Îmbrăţişat de toată echipa după victoria cu Roma - Antena Sport

Venirea lui Cristi Chivu la Inter a adus rezultalele bune, dar şi unitatea. Dovada o reprezintă chiar o imagine de la sfârşitul partidei cu Roma, când mai mulţi jucători l-au luat în braţe pe român.
Fotografia virală care îl înfăţişează pe Cristi Chivu îmbărţişat de întreaga echipă a lui Inter după victoria cu Roma, scor 0-1, a devenit un simbol al noii ere nerazzure, scrie Gazzetta dello Sport. În imagine se văd veterani ai chipei, precum Barella şi Dimarco, dar şi tânărul Calligarsis, abia convocat de la Primavera.
Această imagine reprezintă unitatea pe care Cristi Chivu a reuşit să o insufle echipei, combinând experienţa cu tinereţea lotului.
Inter se află acum în fruntea clasamentului, cu patru victorii consecutive în campioanat.
Ce bornă istorică a atins Cristi Chivu la Inter
Cristi Chivu a atins o bornă istorică la Inter, după victoria cu AS Roma, scor 1-0, din etapa a șaptea de Serie A. Unicul gol al meciului de pe Olimpico a fost marcat de Bonny, în minutul 6. Inter a devenit prima echipă din istoria campionatului italian care reușește să o învingă pe AS Roma de cinci ori la rând în deplasare, conform statisticienilor de la Opta.
