Coșmarul a devenit realitate pentru Holger Rune. Danezul, ruptură completă a tendonului lui Ahile - Antena Sport

Tenismenul danez Holger Rune, locul 11 ATP, a anunţat duminică faptul că a suferit o ruptură completă a tendonului lui Ahile la piciorul stâng şi că va fi operat în perioada următoare.
Procesul de recuperare va fi lung, iar sezonul 2026 este compromis pentru Rune.
Anunțul lui Holger Rune pe rețelele sociale
Holger Rune (22 de ani) s-a accidentat sâmbătă în timpul semifinalei de la Stockholm, împotriva lui Ugo Humbert. Danezul câştigase primul set cu 6-4 şi era 2-2 în setul secund când a fost nevoit să abandoneze, din cauza durerilor.
Duminică, Rune a confirmat pe Instagram: “Tendonul lui Ahile stâng este complet rupt în porţiunea sa proximală. Voi avea nevoie de o operaţie săptămâna viitoare după care va începe un lung proces de recuperare înainte de a lua în considerare revenirea pe teren.
Va dura ceva timp până mă voi putea întoarce pe teren. Este dificil“, a scris jucătorul pe contul său, potrivit news.ro.
Holger Rune confirms that he’s ruptured his Achilles and he will need to have surgery next week:
“It’s gonna be a while before I can step on court again. It’s tough. I had so much joy on court in Stockholm and it’s unbearable to think that I will not feel this energy for some… pic.twitter.com/mOnibJl0o3
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 19, 2025
Sezonul 2025, care este deja încheiat pentru Rune, i-a adus danezului un singur titlu ATP, la Barcelona, şi o finală pierdută, la Indian Wells.
