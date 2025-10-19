România - Franţa, 18:00, LIVE VIDEO. Tricolorii vor aurul la European, după calificarea istorică în finală - Antena Sport

Meciul România – Franţa, finala Campionatului European, va fi în direct în AntenaPLAY duminică, de la ora 18:00. Iulian Chiriţă, Eduard Ionescu şi Ovidiu Ionescu au obţinut o medalie istorică la Campionatul European. Ei au argintul “în buzunar” înaintea duelului cu fraţii Lebrun, dar îşi doresc medalia de aur.

După victoria dramatică din sfertul cu Suedia, adusă de Eduard Ionescu în setul decisiv, sâmbătă, live în AntenaPLAY tricolorii au trecut fără emoţii de Slovenia. A fost 3-0 pentru tricolori. După duelul cu Suedia, campioana europeană en-titre, tricolorii nu au avut emoţii decât în primul meci, câştigat de Iulian Chiriţă în decisiv.

România – Franţa, 18:00, LIVE VIDEO

Aşa cum a spus şi Iulian Chiriţă după calificarea istorică în finala Europeanului, echipa naţională de tenis de masă de băieţi a obţinut deja cea mai mare performanţă de până acum. Tricolorii vor încerca să îi învingă pe fraţii Alexis şi Felix Lebrun şi pe Simon Gauzy pentru a obţine aurul continental.

Meciul România – Slovenia 3-0, din semifinale, a început cu partida dificilă a lui Iulian Chiriţă cu Darko Jorgic. Chiriţă s-a impus cu 12-10 în decisiv.

Au urmat victoriile cu 3-0 la seturi pentru Eduard Ionescu, cu Deni Kozul, şi Ovidiu Ionescu, cu Bojan Tokic. Imediat după victoria lui Ovidiu Ionescu tricolorii au făcut hora bucuriei, la fel ca în victoria precedentă cu Olanda. Şi fetele au făcut acelaşi lucru după calificarea în finală.