

Cu cine semnează Constantin Budescu și Gabi Enache. Destinație surpriză

Radu Constantin Publicat: 14 aprilie 2026, 9:51

Cu cine semnează Constantin Budescu și Gabi Enache. Destinație surpriză

Constantin Budescu / Antena Sport

Două nume importante ale fotbalului românesc, Constantin Budescu și Gabriel Enache, sunt foarte aproape de o revenire surprinzătoare, după o perioadă de inactivitate. Foști colegi la Astra Giurgiu și FCSB, cei doi ar putea ajunge împreună la AFC Găești, formație din Liga 5.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, Gabi Enache ar fi ajuns deja la un acord cu clubul dâmbovițean, în timp ce negocierile cu Budescu sunt într-un stadiu avansat și există șanse mari ca și acesta să accepte provocarea.

„Conducerea clubului se află în negocieri avansate cu Constantin Budescu și Gabriel Enache, doi fotbaliști cu CV impresionant, foști campioni ai României alături de Astra Giurgiu și ex-jucători ai FCSB. Pe Budescu îl tentează ideea de a veni la Găești alături de Gabi Enache. Este aproape de casă (Ploiești), iar deplasarea nu ar reprezenta un impediment. Ar putea veni pentru a ajuta echipa în câteva etape, până în vară”, anunță fotbaljudetean.info, care citează surse apropiate clubului.

Pentru Budescu, o eventuală revenire ar veni după o pauză de câteva luni, ultimul său meci fiind bifat în noiembrie 2025, în tricoul celor de la CS Tunari. De cealaltă parte, Enache nu a mai evoluat din vara anului 2023, când a părăsit FCU Craiova.

