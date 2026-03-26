Budescu, în peluza României cu Turcia. “Suntem alături de voi până la capăt. Se poate din nou!”

Fostul internațional Constantin Budescu s-a alăturat valului de mesaje de susținere pentru echipa națională înaintea duelului cu Turcia, programat pe stadionul Vodafone Park. Mijlocașul în vârstă de 37 de ani este optimist și crede în șansele tricolorilor de a obține un rezultat pozitiv. El se va afla printre suporteri, în peluza României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Budescu a rememorat victoria obținută de România în 2017 împotriva Turciei, scor 2-0, considerând că acel succes poate fi o sursă de inspirație pentru actuala generație. „Hai România! În 2017 am arătat că se poate – am câștigat cu 2-0 prin muncă, unitate și încredere. Astăzi, avem aceeași șansă și aceeași forță în noi”, a transmis acesta pe rețelele sociale.

Fostul jucător le-a cerut tricolorilor să lupte pentru fiecare minge și să joace cu determinare: „Luptați pentru fiecare minge, jucați cu sufletul și arătați ce înseamnă spiritul românesc!”.

Mesajul său se încheie într-o notă optimistă: „Suntem alături de voi până la capăt. Se poate din nou!”.