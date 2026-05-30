Cosmin Olăroiu, OUT de la Emiratele Arabe Unite. Comunicatul oficial al federației

Cosmin Olăroiu nu mai este selecționerul Emiratelor Arabe Unite, a anunțat în urmă cu câteva ore federația țării din Golf.

Cele două tabere au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului, după ce “Oli” nu a reușit să îi ducă pe asiatici la Cupa Mondială din America de Nord.

Olăroiu a plecat de la naționala EAU. Unde poate ajunge

Cosmin Olăroiu ajungea la naționala Emiratelor Arabe Unite în aprilie 2025, având obiectivul de a califica țara la World Cup pentru a doua oară în istoria ei, după ediția din 1990. Prima șansă ratată de “Oli” s-a produs în octombrie 2025, atunci când EAU avea nevoie doar de un egal contra Qatarului pentru a merge la turneul final.

Emiratele Arabe Unite au pierdut însă cu 2-1 și s-au dus la alt baraj, unde ar fi trebuit să treacă de Iraq pentru a ajunge ulterior la un play-off intercontinental. Jucătorii lui Olăroiu nu au reușit să își învingă adversarii în dublă manșă, așa că au ratat accederea la Mondial.

După 13 meciuri pe banca EAU, Olăroiu s-a despărțit de naționala asiatică, anunț făcut de federația aferentă.