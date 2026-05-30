Cosmin Olăroiu, OUT de la Emiratele Arabe Unite. Comunicatul oficial al federației

Cosmin Olăroiu nu mai este selecționerul Emiratelor Arabe Unite, a anunțat în urmă cu câteva ore federația țării din Golf.
Cele două tabere au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului, după ce “Oli” nu a reușit să îi ducă pe asiatici la Cupa Mondială din America de Nord.
Olăroiu a plecat de la naționala EAU. Unde poate ajunge
Cosmin Olăroiu ajungea la naționala Emiratelor Arabe Unite în aprilie 2025, având obiectivul de a califica țara la World Cup pentru a doua oară în istoria ei, după ediția din 1990. Prima șansă ratată de “Oli” s-a produs în octombrie 2025, atunci când EAU avea nevoie doar de un egal contra Qatarului pentru a merge la turneul final.
Emiratele Arabe Unite au pierdut însă cu 2-1 și s-au dus la alt baraj, unde ar fi trebuit să treacă de Iraq pentru a ajunge ulterior la un play-off intercontinental. Jucătorii lui Olăroiu nu au reușit să își învingă adversarii în dublă manșă, așa că au ratat accederea la Mondial.
După 13 meciuri pe banca EAU, Olăroiu s-a despărțit de naționala asiatică, anunț făcut de federația aferentă.
“Consiliul de Administrație al Federației de Fotbal din Emiratele Arabe Unite a decis să rezilieze contractul antrenorului primei reprezentative, Cosmin Olăroiu, dar și staff-ului său, mulțumindu-le pentru eforturile depuse alături de echipă în ultima perioadă.
Federația va anunța noul staff tehnic al echipei naționale în perioada următoare“, se arată în comunicatul emis de naționala din Golf.
Odată cu plecarea sa de la naționala EAU, Olăroiu are cale liberă spre o viitoare destinație, antrenorul de 56 de ani fiind asociat cu o venire la Al-Jazira.
