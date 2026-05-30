Alex Mitriță nu se mai oprește! Gol fantastic în China: a driblat trei adversari și a trimis aproape de vinclu

Alexandru Mitriță trece printr-o perioadă bună în China, la Zhejiang Professional. După un gol și două pase decisive în utlimele 4 etape, românul de 31 de ani a înscris din nou astăzi.
La meciul contra celor de la Henan Songshan, partidă aflată în desfășurare, Mitriță a deschis scorul după o fază superbă! În minutul 31, Mitriță a ajuns la minge în flancul stâng al atacului lui Zhejiang, a intrat în centru, a păcălit trei adversari și apoi a șutat imparabil!
Echipa sa se află în acest moment pe locul 8 în clasament, cu 17 puncte după 15 etape.
Super goal, Alexandru Mitrita! pic.twitter.com/hoZjwDOKKD
— TheFootballZone (@football_t69515) May 30, 2026
