El este cel mai scump jucător din Liga 1! Nu joacă la Dinamo sau FCSB, dar costă 9,7 milioane de euro

Cel mai bine evaluat jucător din Liga 1 este român, are 19 ani și este evaluat la o sumă între 8,4 și 9,7 milioane de euro! David Matei, puștiul de la Universitatea Craiova, este considerat cel mai promițător jucător din campionat.

Specialiștii de la CIES Football Observatory, cei care alcătuiesc lunar un raport în care sunt evaluați jucătorii de la cluburi, calculează fiecare sumă în funcție de multe criterii, printre care și vârsta, durata până la finalul contractului sau puterea financiară a cluburilor care sunt interesate.

David Matei, cel mai promițător

La finalul sezonului din Liga 1, cei de la CIES Football Observatory au făcut un update pentru campionat și a semnal cel mai scump jucător de la fiecare echipă în parte. Iar David Matei, cel care a marcat primul gol în meciul care i-a adus titlul Craiovei, 5-0 contra lui U Cluj, este de departe cel mai bine cotat.

Universitatea Craiova – Cel mai valoros jucător: David Matei (extremă, contract până în 2030) – Evaluare estimată (interval*): 8.4 – 9.7 milioane € – Data nașterii: 2006.

Dinamo București – Cel mai valoros jucător: Nikita Stoyanov (fundaș central, contract până în 2029) – Evaluare estimată (interval): 3.6 – 4.2 milioane € – Data nașterii: 2005.

FCSB – Cel mai valoros jucător: Alexandru Stoian (extremă, contract până în 2030) – Evaluare estimată (interval): 3.3 – 3.8 milioane € – Data nașterii: 2007.

CFR Cluj – Cel mai valoros jucător: Lorenzo Billiboc (extremă, contract până în 2029) – Evaluare estimată (interval): 3.3 – 3.8 milioane € – Data nașterii: 2006.

FC Argeș – Cel mai valoros jucător: Yanis Pirvu (extremă, contract până în 2030) – Evaluare estimată (interval): 2.3 – 2.7 milioane € – Data nașterii: 2007.

Rapid București – Cel mai valoros jucător: Andrei Borza (fundaș lateral, contract până în 2028) – Evaluare estimată (interval): 2.1 – 2.5 milioane € – Data nașterii: 2005.

Universitatea Cluj – Cel mai valoros jucător: Jovo Lukic (extremă, contract până în 2029) – Evaluare estimată (interval): 1.2 – 1.4 milioane € – Data nașterii: 1998.

FC Botoșani – Cel mai valoros jucător: Narcis Ilas (fundaș, contract până în 2029) – Evaluare estimată (interval): 0.71 – 0.82 milioane € – Data nașterii: 2007.

FC Farul – Cel mai valoros jucător: Alexandru Isfan (extremă, contract până în 2028) – Evaluare estimată (interval): 0.72 – 0.83 milioane € – Data nașterii: 2000.

UTA Arad – Cel mai valoros jucător: Marinos Tzionis (extremă, contract până în 2028) – Evaluare estimată (interval): 0.57 – 0.66 milioane € – Data nașterii: 2001.

FC Hermannstadt – Cel mai valoros jucător: Kevin Ciubotaru (fundaș lateral, contract până în 2028) – Evaluare estimată (interval): 0.51 – 0.59 milioane € – Data nașterii: 2004.

Oțelul Galați – Cel mai valoros jucător: Luan Campos (extremă, contract până în 2028) – Evaluare estimată (interval): 0.49 – 0.57 milioane € – Data nașterii: 2002.

Petrolul Ploiești – Cel mai valoros jucător: Raul Balbarau (portar, contract până în 2027) – Evaluare estimată (interval): 0.26 – 0.30 milioane € – Data nașterii: 2001.

FK Csikszereda – Cel mai valoros jucător: Anderson Ceará (extremă, contract până în 2027) – Evaluare estimată (interval): 0.20 – 0.23 milioane € – Data nașterii: 1999.

Unirea Slobozia – Cel mai valoros jucător: Andrei Dorobanțu (fundaș lateral, contract până în 2027) – Evaluare estimată (interval): 0.20 – 0.23 milioane € – Data nașterii: 2004.

*De ce există un interval? Explică cei de la CIES: „Valori estimate ale transferurilor, calculate luând în considerare o marjă de 7,5% peste și sub capacitatea financiară previzionată a clubului cel mai probabil cumpărător. 100% din drepturile economice incluse, inclusiv bonusurile, fără a lua în calcul eventualele clauze de răscumpărare și la același nivel al inflației ca în ultimele două perioade de mercato finalizate”