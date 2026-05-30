Carolina Hurricanes s-a calificat în marea finală a Cupei Stanley. Duel cu Vegas Golden Knights în ultimul act

Parcursul uimitor al echipei Montreal Canadiens în play-off-ul NHL s-a încheiat vineri cu o înfrângere fără drept de apel cu 6-1 în faţa lui Carolina Hurricanes, la Lenovo Center din Raleigh, în meciul 5 al finalei Conferinţei de Est, informează L’Equipe.

Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights, marea finală a Cupei Stanley

Hurricanes au câştigat finala Estului cu scorul general de 4-1. Echipa antrenată de Rod Brind’Amour o va înfrunta pe Vegas Golden Knights, câștigătoarea finalei Conferinţei de Vest, în finala Cupei Stanley, în tentativa de a cuceri primul său trofeu din 2006 încoace.

În această victorie finală, Taylor Hall, Logan Stankoven, Eric Robinson, Jackson Blake, Shayne Gostisbehere şi Seth Jarvis au înscris fiecare câte un gol pentru învingători. Portarul Frederik Andersen a parat 23 din 24 de şuturi. Cole Caufield a înscris unicul gol al canadienilor.

Sursa: Agerpres.ro