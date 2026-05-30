Lovitură de teatru! Arne Slot, dat afară de Liverpool la un an după titlu! Cine e favorit să-l înlocuiască

FC Liverpool l-a dat afară pe Arne Slot, anunță presa din Anglia! Clubul a confirmat vestea în urmă cu puțin timp, la doar câteva minute după ce fusese anunțată de presa din Anglia.

„Faptul că aceasta a fost o decizie dificilă pentru noi, ca club, nici nu mai trebuie spus. Contribuția lui Arne la Liverpool FC în perioada petrecută alături de noi a fost importantă, semnificativă și, cel mai important pentru suporteri și pentru noi, una de succes.

În același timp, am ajuns împreună la concluzia că este nevoie de o schimbare pentru ca acest club să continue să evolueze. Dorim să profităm de această ocazie pentru a ne exprima aprecierea față de Arne, care va avea mereu un loc special în istoria acestui club, ca antrenorul care a adus al 20-lea titlu de campioană pentru Liverpool” spun cei de la Liverpool în comunicatul oficial postat pe site-ul clubului.

Decizia vine în urma analizei făcute de conducerea clubului la finalul sezonului. Slot, cel care a adus titlul cu numărul 20 pentru Liverpool în urmă cu un an, a fost tot mai puternic contestat de fani în ultima perioadă din cauza evoluțiilor slabe. Liverpool a terminat pe locul 5 în campionat cu 60 de puncte, unul dintre cele mai slabe sezoane din era Premier League pentru Liverpool din acest punct de vedere. Liverpool a suferit și 19 înfrângeri în toate competițiile. Singura bilă albă: revenirea în UEFA Champions League.

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.

He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation.

— Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026