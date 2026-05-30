Lovitură de teatru! Arne Slot, dat afară de Liverpool la un an după titlu! Cine e favorit să-l înlocuiască

FC Liverpool l-a dat afară pe Arne Slot, anunță presa din Anglia! Clubul a confirmat vestea în urmă cu puțin timp, la doar câteva minute după ce fusese anunțată de presa din Anglia.
„Faptul că aceasta a fost o decizie dificilă pentru noi, ca club, nici nu mai trebuie spus. Contribuția lui Arne la Liverpool FC în perioada petrecută alături de noi a fost importantă, semnificativă și, cel mai important pentru suporteri și pentru noi, una de succes.
În același timp, am ajuns împreună la concluzia că este nevoie de o schimbare pentru ca acest club să continue să evolueze. Dorim să profităm de această ocazie pentru a ne exprima aprecierea față de Arne, care va avea mereu un loc special în istoria acestui club, ca antrenorul care a adus al 20-lea titlu de campioană pentru Liverpool” spun cei de la Liverpool în comunicatul oficial postat pe site-ul clubului.
Decizia vine în urma analizei făcute de conducerea clubului la finalul sezonului. Slot, cel care a adus titlul cu numărul 20 pentru Liverpool în urmă cu un an, a fost tot mai puternic contestat de fani în ultima perioadă din cauza evoluțiilor slabe. Liverpool a terminat pe locul 5 în campionat cu 60 de puncte, unul dintre cele mai slabe sezoane din era Premier League pentru Liverpool din acest punct de vedere. Liverpool a suferit și 19 înfrângeri în toate competițiile. Singura bilă albă: revenirea în UEFA Champions League.
Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.
He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation.
— Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026
Iraola, marele favorit
Marele favorit pentru înlocuirea lui Arne Slot este Andoni Iraola, fostul manager de la Bournemouth. El a fost adus în Anglia chiar de către directorul sportiv de la Liverpool din acest moment, Richard Hughes.
Iraola a anunțat încă de acum câteva luni că va pleca de la Bournemouth, iar presa din Italia anunța că AC Milan l-a pus pe primul loc pe lista opțiunilor după plecarea lui Allegri. Însă Iraola ar fi sistat discuțiile deoarece a primit semnale că ar putea începe discuțiile cu Liverpool.
Bournemouth a încheiat sezonul cu 18 meciuri fără înfrângere, cea mai lungă serie pentru o echipă din cele mai tari campionate ale Europei.
Liverpool rămâne fără trei titulari
Dacă vara trecută Liverpool era pe val, campioană și cu investiții mari pentru aducerea unor jucători precum Wirtz, Frimpong, Isak sau Ekitike, vara aceasta începe sub semnul incertitudinii.
Mohamed Salah și Andy Robertson și-au luat deja rămas bun de la club la ultimul meci de campionat, contra lui Brentford. Apoi a venit anunțul că Ibrahima Konate nu va semna pentru prelungirea contractului cu Liverpool. Astfel, se anunță noi mutări importante pentru „cormorani”.
Yan Diomande și Bradley Barcola sunt jucătorii cel mai des menționați pentru înlocuirea lui Salah, în timp ce Adam Wharton de la Crystal Palace este dorit la mijlocul terenului. Rămâne de văzut însă cum se vor schimba pistele de pe piața transferurilor odată cu venirea unui nou antrenor.
🚨🚨 EXCLUSIVE: ARNE SLOT AND LIVERPOOL TO PART WAYS WITH IMMEDIATE EFFECT. 💣
It’s over between the Dutch manager and Liverpool after end of the season review. 👋🏼
Andoni Iraola, clear favorite to take over as next #LFC head coach. pic.twitter.com/8VIz644RFi
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026
- „El va fi noul antrenor!” Liverpool s-a mișcat rapid după demiterea lui Slot, anunțul e iminent!
- Viitorul lui Radu Drăguşin la Tottenham, din ce în ce mai clar. Anunţul momentului: “Here we go!”
- Liverpool insistă pentru transferul înlocuitorului lui Mohamed Salah, iar Manchester City şi PSG stau la pândă
- Preț-record pentru jucătorul asociat cu un transfer la Real Madrid! Cât cere clubul ca să îl vândă
- “Netransferabil!”. I-au închis uşa în nas Barcelonei, iar jucătorul rămâne în Premier League