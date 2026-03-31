Cum a decurs operaţia lui Mircea Lucescu. Selecţionerului i s-a montat un defibrilator

Mircea Lucescu (80 de ani) a fost operat şi i s-a montat un defibrilator. Selecţionerul a fost internat de urgenţă după ce a leşinat duminică în cantonamentul naţionalei de la Mogoşoaia.

Din informaţiile AntenaSport, starea lui Mircea Lucescu este una bună. Intervenţia de montare a defibrilatorului a decurs excelent, fiind una minim invazivă.

Cum a decurs operaţia lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a efectuat operaţia la Spitalul Universitar. Doctorul Călin Silişte a fost cel care i-a montat un defibrilator selecţionerului, acesta având rolul de a regla bătăile inimii.

Mircea Lucescu a rămas internat, existând şanse ca acesta să părăsească Spitalul Universitar la finalul acestei săptămâni. “Il Luce” nu a putut face deplasarea alături de “tricolori” la Bratislava, pentru meciul cu Slovacia de azi, care va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY de la ora 21:45.

Cu o zi înainte să-i fie montat defibrilatorul, Mircea Lucescu a fost supus unei coronarografii. Intervenţia a fost efectuată tot la Spitalul Universitar, în urma acesteia medicii luând decizia de a-i monta lui “Il Luce” un defibrilator.