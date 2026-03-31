Cum a decurs operaţia lui Mircea Lucescu. Selecţionerului i s-a montat un defibrilator

Mircea Lucescu (80 de ani) a fost operat şi i s-a montat un defibrilator. Selecţionerul a fost internat de urgenţă după ce a leşinat duminică în cantonamentul naţionalei de la Mogoşoaia.
Din informaţiile AntenaSport, starea lui Mircea Lucescu este una bună. Intervenţia de montare a defibrilatorului a decurs excelent, fiind una minim invazivă.
Cum a decurs operaţia lui Mircea Lucescu
Mircea Lucescu a efectuat operaţia la Spitalul Universitar. Doctorul Călin Silişte a fost cel care i-a montat un defibrilator selecţionerului, acesta având rolul de a regla bătăile inimii.
Mircea Lucescu a rămas internat, existând şanse ca acesta să părăsească Spitalul Universitar la finalul acestei săptămâni. “Il Luce” nu a putut face deplasarea alături de “tricolori” la Bratislava, pentru meciul cu Slovacia de azi, care va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY de la ora 21:45.
Cu o zi înainte să-i fie montat defibrilatorul, Mircea Lucescu a fost supus unei coronarografii. Intervenţia a fost efectuată tot la Spitalul Universitar, în urma acesteia medicii luând decizia de a-i monta lui “Il Luce” un defibrilator.
Ce este defibrilatorul implantabil
Defibrilatorul cardiac implantabil (ICD) este un dispozitiv electronic de mărimea unui ceas de mână, care detectează automat aritmiile ventriculare amenințătoare de viață și poate livra:
- stimulare cardiacă (pacemaker) pentru ritm prea lent;
- soc electric intern (defibrilare) pentru tahicardie/fibrilație ventriculară, pentru a preveni oprirea cardiacă.
Când este recomandat
- Pacient cu risc mare de moarte subită cardiacă (post‑infarct, disfuncție ventriculară stângă severă, cardiomiopatie etc.).
- Persoană care a avut deja un episod de fibrilație ventriculară sau tahicardie ventriculară susținută, sau un stop cardiac resuscitat.
