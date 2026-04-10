Cum a fost Dinamo la un pas de o tragedie aviatică în Vinerea Marea. “Am trecut printr-o mare cumpănă”

O poveste adevărată, mai puţin ştiută. Dinamo a fost la un pas de o mare tragedie aviatică. Păţania a fost povestită de Andrei Vochin, care se afla în avion. Totul s-a întâmplat în Vinerea Mare, înainte de un meci disputat de “câini” la Iaşi.
Avionul a lovit un stol de berze în momentul aterizării. Impactul a fost atât de puternic încât aeronava s-a avariat. Toată lumea a scăpat, pentru că avionul era în momentul coborârii.
„Aș vrea să spun că Dinamo a trecut printr-o mare cumpănă. În Vinerea Mare, în 2009, avionul cu care se deplasa Dinamo către Iași — unde avea meci în Sâmbăta Mare — a fost aproape de a se prăbuși. La aterizare, a lovit un stol de berze”, a povestit Vochin pentru Fanatik.ro.
“În schimb, nu a mai fost ocrotită la meci. Aeronava a fost lovită serios atunci, fiind avariată, s-au produs găuri în fuselaj. Era un avion cu elice. Nu știu cât a contat ciocul berzelor, dar, în momentul în care lovești 15–20 de kilograme de obiect, la viteza aceea… Au scăpat cu bine, dar nu au trecut peste șoc.
Într-un fel sau altul, au pierdut campionatul la Iași. Au pierdut cu 1-0, pe banca Iașiului era Cristiano Bergodi, iar echipa a reușit să marcheze după un corner. Acea înfrângere de la Iași a contribuit la pierderea titlului, mai ales că era pe finalul campionatului, titlu câștigat ulterior de Unirea Urziceni”, a mai povestit Andrei Vochin.
