Răzvan Lucescu, laude la scenă deschisă pentru Cristi Chivu: “Un antrenor de mare talent şi valoare”

Antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (57 de ani), l-a lăudat la scenă deschisă pe Cristi Chivu (45 de ani), care a reuşit să cucerească eventul în acest sezon cu Inter.

Răzvan Lucescu a remarcat faptul că tehnicianul lui Inter are personalitate şi pregăteşte meciurile diferit faţă de ceilalţi antrenori din Serie A, cu excepţia lui Antonio Conte (56 de ani). De altfel, Conte a şi decis să o părăsească pe Napoli.

“Îl cunosc pe Chivu şi ştiu valoarea umană pe care o are. Are personalitate, a avut şansa să lucreze cu antrenori de top şi să înveţe metode diferite. Ceea ce a reuşit la Parma şi la Inter arată că este un antrenor de mare talent şi valoare.

Să te duci acolo, să câştigi campionatul şi Cupa, să te impui în faţa unor personalităţi şi să gestionezi momentele grele cu zâmbetul pe buze arată mult. A reuşit să îi remotiveze după finala de Champions League pierdută şi după felul în care au pierdut campionatul anul trecut.

Înainte de Inter, a creat într-un timp scurt un grup compact la Parma. Acolo a demonstrat personalitate puternică de antrenor. Din punctul meu de vedere, are în faţă o carieră extraordinară”, a declarat Răzvan Lucescu pentru primasport.ro.