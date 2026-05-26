„E meciul sezonului! Nu mă sperie nicio echipă!” Mesajul lui Cătălin Cîrjan înaintea barajului Dinamo – FCSB

Vineri seară are loc finala barajului pentru Conference League între Dinamo și FCSB.

Pentru prima dată în ultimii ani, Dinamo este cotată cu prima șansă: vine din play-off și a obținut 4 puncte cu FCSB în sezonul regulat.

Mesajul lui Cîrjan pentru rivală

Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, nu a vrut să intre într-un război al declarațiilor înaintea barajului pentru Conference League. Asta după ce Florin Tănase a declarat la finalul meciului cu Botoșani că FCSB e favorită la derby, prin prisma rezultatelor din ultimii ani.

„Pentru noi e meciul sezonului. Am avut un sezon foarte bun, dar obiectivul e să intrăm în Europa. Clar, e un meci cât un sezon. Ne dorim foarte mult să jucăm în Europa, nu am mai jucat de foarte mult în competițiile europene. Cred că merităm, suntem o echipă foarte bună. Vreau să fiu pozitiv, să mă gândesc că o să câștigăm și sper că așa o să fie.

Au o echipă foarte bună, dar nicio echipă din Liga 1 nu mă sperie. Am arătat că putem bate pe oricine, avem un lot foarte bun. Nu vreau să vorbesc eu despre asta, am văzut interviul lui (nr Florin Tănase). Noi suntem modești și o să intrăm pe teren să dăm tot ce avem mai bun. Sper să câștigăm” a spus Cătălin Cîrjan pentru Digi Sport.