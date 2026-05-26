Home | Fotbal | Liga 1 | „E meciul sezonului! Nu mă sperie nicio echipă!” Mesajul lui Cătălin Cîrjan înaintea barajului Dinamo – FCSB

„E meciul sezonului! Nu mă sperie nicio echipă!” Mesajul lui Cătălin Cîrjan înaintea barajului Dinamo – FCSB

Sebastian Ujica Publicat: 26 mai 2026, 22:38

Comentarii
E meciul sezonului! Nu mă sperie nicio echipă!” Mesajul lui Cătălin Cîrjan înaintea barajului Dinamo – FCSB

Cătălin Cîrjan se bucură după un gol marcat pentru Dinamo / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Vineri seară are loc finala barajului pentru Conference League între Dinamo și FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru prima dată în ultimii ani, Dinamo este cotată cu prima șansă: vine din play-off și a obținut 4 puncte cu FCSB în sezonul regulat.

Mesajul lui Cîrjan pentru rivală

Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, nu a vrut să intre într-un război al declarațiilor înaintea barajului pentru Conference League. Asta după ce Florin Tănase a declarat la finalul meciului cu Botoșani că FCSB e favorită la derby, prin prisma rezultatelor din ultimii ani.

„Pentru noi e meciul sezonului. Am avut un sezon foarte bun, dar obiectivul e să intrăm în Europa. Clar, e un meci cât un sezon. Ne dorim foarte mult să jucăm în Europa, nu am mai jucat de foarte mult în competițiile europene. Cred că merităm, suntem o echipă foarte bună. Vreau să fiu pozitiv, să mă gândesc că o să câștigăm și sper că așa o să fie.

Au o echipă foarte bună, dar nicio echipă din Liga 1 nu mă sperie. Am arătat că putem bate pe oricine, avem un lot foarte bun. Nu vreau să vorbesc eu despre asta, am văzut interviul lui (nr Florin Tănase). Noi suntem modești și o să intrăm pe teren să dăm tot ce avem mai bun. Sper să câștigăm” a spus Cătălin Cîrjan pentru Digi Sport.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Afacerile care au suferit pandemiei, dar nu și crizei politice. Mihai își vinde cafeneaua la 50% din preț
Observator
Afacerile care au suferit pandemiei, dar nu și crizei politice. Mihai își vinde cafeneaua la 50% din preț
Cum arată Mayra, fata lui Ilie Dumitrescu. Puțină lume știe
Fanatik.ro
Cum arată Mayra, fata lui Ilie Dumitrescu. Puțină lume știe
22:25

Jaqueline Cristian, învinsă în primul tur al probei feminine de dublu la Roland Garros
22:19

Gică Hagi, decizie în cazul “turcului” Umit Akdag. L-a sunat să vină la naţionala României
22:13

Răzvan Lucescu, laude la scenă deschisă pentru Cristi Chivu: “Un antrenor de mare talent şi valoare”
22:07

Sfârșitul unei ere la Barcelona. Alexia Putellas, dublă câștigătoare de Balon de Aur, și-a anunțat plecarea
21:54

„Cui îi pasă?! Întreabă asta orice fan Arsenal!” Luis Enrique nu s-a mai putut abține, înainte de finala UCL
21:35

LIVE VIDEOCehia – Canada şi Elveţia – Finlanda, ACUM în AntenaPLAY! Suedia a obţinut biletul pentru sferturile Mondialului
Vezi toate știrile
1 Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul” 2 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 3 Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele 4 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 5 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo 6 Cutremur în handbalul românesc! Campioana se desparte de ZECE jucătoare
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total