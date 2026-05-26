Sfârșitul unei ere la Barcelona. Alexia Putellas, dublă câștigătoare de Balon de Aur, și-a anunțat plecarea

Sebastian Ujica Publicat: 26 mai 2026, 22:07

Alexia Putellas a câștigat în weekend Liga Campionilor alături de Barcelona / Getty Images

Starul echipei feminine a celor de la FC Barcelona, Alexia Putellas, va pleca în această vară de la echipă, după 14 ani petrecuți în tricoul blaugrana.

Anunțul vine într-un moment de vârf pentru Barcelona: Putellas a ajutat echipa să câștige pentru a 4-a oară Liga Campionilor, după victoria contra lui Lyon.

Putellas spune „adio” Barcelonei

Barcelona a confirmat printr-un comunicat oficial că Putellas, dublă câștigătoare a trofeului Ballon d’Or, va pleca de la echipă. Putellas nu este singura din lotul Barcelonei căreia îi expiră contractul în vară: Mapi Leon, Ona Batlle și Marta Torrejon ar urma și ele să plece, în timp ce Barca speră că Salma Paralluelo și Caroline Graham Hansen vor semna noi contracte.

„Am spus mereu că acest tricou nu poate fi apărat pe jumătate și simt că am dat absolut tot ce aveam. Am spus că vreau ca momentul despărțirii să vină atunci când sunt la cel mai bun nivel al meu, când ofer totul și am energia la 100%. Acela este momentul acesta. A fost o poveste perfectă. Paisprezece sezoane și peste 500 de meciuri, cu momente care vor rămâne pentru totdeauna în memoria Barcelonei și în inima mea. Am fost și voi rămâne mereu fan Barcelona, la fel ca voi. De aceea nu vreau să fie un moment trist. Este doar un capitol care se încheie.

Din fericire însă, m-am născut fan și voi muri fan. Așa că ne vom revedea. Când aveam șase ani, vedeam doar bărbați jucând pe stadion și nici nu mi-ar fi trecut prin cap că într-o zi, în același loc, peste 90.000 de suporteri îmi vor striga numele. Am dus echipa feminină mai departe decât ne-am fi putut imagina vreodată. La început, să fii fotbalistă nici măcar nu era recunoscut ca profesie. Iar acum simt doar privilegiul de a fi făcut parte din această schimbare” le-a spus Alexia Putellas celor 3,4 milioane de urmăritori de pe Instagram.

