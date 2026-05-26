„Cui îi pasă?! Întreabă asta orice fan Arsenal!” Luis Enrique nu s-a mai putut abține, înainte de finala UCL

Sâmbătă, pe 30 mai, are loc la Budapesta finala UEFA Champions League. Campioana Franței și deținătoarea trofeului, Paris Saint-Germain, o va întâlni pe Arsenal, campioana Angliei în acest sezon.
Cele două s-au întâlnit și în sezonul precedent de UEFA Champions League, în semifinale. Atunci, PSG a reușit să câștige ambele partide.
Luis Enrique, despre punctele forte ale lui Arsenal
Luis Enrique a vorbit la superlativ despre adversara din marea finală de sâmbătă și a ținut să stopeze orice critică referitoare la stilul de joc al „tunarilor”.
„Sunt cea mai bună echipă defensivă din Europa și sunt de câțiva ani buni. E o combinație explozivă. Nu depind de un singur jucător. Marchează foarte mult din faze fixe și au acest mix între o echipă care primește foarte greu gol și una care înscrie enorm.
Unii pot spune că nu dau goluri spectaculoase, colective, dar cui îi pasă? Întrebați orice fan Arsenal și sunt convins că este încântat. Au câștigat Premier League și îi felicit pentru asta. Au meritat încă de la început, pentru că au făcut un sezon fantastic. Au fost foarte aproape să câștige fiecare competiție în care au jucat.
Suntem asemănători prin faptul că și noi, la fel ca Arsenal, încercăm să ne folosim cât mai bine calitățile și punctele forte. Pentru asta trebuie să avem mingea și să ne exprimăm jocul. Și noi putem marca din faze fixe, dar ne place să controlăm posesia prin combinații, să căutăm soluții pentru a desface defensiva adversă și trebuie să facem asta ca echipă.
Jucătorii noștri au profiluri individuale mai variate, dar în același timp joacă și ca echipă. Cred că vorbim despre două echipe extraordinare care, alături de Bayern München, sunt probabil printre cele mai bune trei echipe din Europa. Asta înseamnă că va trebui să ne adaptăm și să jucăm, dar și să ne apărăm, diferit față de cum o facem de obicei, dacă vrem să îi învingem” a spus Luis Enrique.
