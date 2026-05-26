Home | Fotbal | Liga Campionilor | „Cui îi pasă?! Întreabă asta orice fan Arsenal!” Luis Enrique nu s-a mai putut abține, înainte de finala UCL

„Cui îi pasă?! Întreabă asta orice fan Arsenal!” Luis Enrique nu s-a mai putut abține, înainte de finala UCL

Sebastian Ujica Publicat: 26 mai 2026, 21:54

Comentarii
Cui îi pasă?! Întreabă asta orice fan Arsenal!” Luis Enrique nu s-a mai putut abține, înainte de finala UCL

Luis Enrique / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Sâmbătă, pe 30 mai, are loc la Budapesta finala UEFA Champions League. Campioana Franței și deținătoarea trofeului, Paris Saint-Germain, o va întâlni pe Arsenal, campioana Angliei în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele două s-au întâlnit și în sezonul precedent de UEFA Champions League, în semifinale. Atunci, PSG a reușit să câștige ambele partide.

Luis Enrique, despre punctele forte ale lui Arsenal

Luis Enrique a vorbit la superlativ despre adversara din marea finală de sâmbătă și a ținut să stopeze orice critică referitoare la stilul de joc al „tunarilor”.

„Sunt cea mai bună echipă defensivă din Europa și sunt de câțiva ani buni. E o combinație explozivă. Nu depind de un singur jucător. Marchează foarte mult din faze fixe și au acest mix între o echipă care primește foarte greu gol și una care înscrie enorm.

Unii pot spune că nu dau goluri spectaculoase, colective, dar cui îi pasă? Întrebați orice fan Arsenal și sunt convins că este încântat. Au câștigat Premier League și îi felicit pentru asta. Au meritat încă de la început, pentru că au făcut un sezon fantastic. Au fost foarte aproape să câștige fiecare competiție în care au jucat.

Reclamă
Reclamă

Suntem asemănători prin faptul că și noi, la fel ca Arsenal, încercăm să ne folosim cât mai bine calitățile și punctele forte. Pentru asta trebuie să avem mingea și să ne exprimăm jocul. Și noi putem marca din faze fixe, dar ne place să controlăm posesia prin combinații, să căutăm soluții pentru a desface defensiva adversă și trebuie să facem asta ca echipă.

Jucătorii noștri au profiluri individuale mai variate, dar în același timp joacă și ca echipă. Cred că vorbim despre două echipe extraordinare care, alături de Bayern München, sunt probabil printre cele mai bune trei echipe din Europa. Asta înseamnă că va trebui să ne adaptăm și să jucăm, dar și să ne apărăm, diferit față de cum o facem de obicei, dacă vrem să îi învingem” a spus Luis Enrique.

Țeapa cu mașini de lux. Români, păcăliți că pentru 1.000 de euro și-au luat boliziȚeapa cu mașini de lux. Români, păcăliți că pentru 1.000 de euro și-au luat bolizi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Afacerile care au suferit pandemiei, dar nu și crizei politice. Mihai își vinde cafeneaua la 50% din preț
Observator
Afacerile care au suferit pandemiei, dar nu și crizei politice. Mihai își vinde cafeneaua la 50% din preț
Un bărbat a făcut infarct într-o bancă din Târgu Jiu. Ce au descoperit medicii după ce au ajuns la fața locului: „Era sub observație în București”
Fanatik.ro
Un bărbat a făcut infarct într-o bancă din Târgu Jiu. Ce au descoperit medicii după ce au ajuns la fața locului: „Era sub observație în București”
21:35

LIVE VIDEOCehia – Canada şi Elveţia – Finlanda, ACUM în AntenaPLAY! Suedia a obţinut biletul pentru sferturile Mondialului
21:33

Când va semna cu Rapid Daniel Pancu! Anunţul conducerii giuleştenilor
21:16

Patronul căruia Răzvan Lucescu i-a arătat nervos degetul mijlociu: “N-aş mai face, da, gestul ăla”
21:11

Exod la Manchester City! După Guardiola, clubul a anunțat oficial alte 5 plecări
20:40

“Da, Mirel!” Mihai Rotaru recunoaşte tensiunile Rădoi-Baiaram. Ce anunţ face despre transferul jucătorului
20:36

EXCLUSIVMesajul Simonei Halep pentru Cristi Chivu, după ce antrenorul român a cucerit eventul cu Inter!
Vezi toate știrile
1 Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul” 2 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 3 Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele 4 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 5 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo 6 Pierdere mare pentru FCSB: e OUT cu Dinamo! Gigi Becali: “Echipa se știe în mare”
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total