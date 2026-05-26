„Cui îi pasă?! Întreabă asta orice fan Arsenal!” Luis Enrique nu s-a mai putut abține, înainte de finala UCL

Sâmbătă, pe 30 mai, are loc la Budapesta finala UEFA Champions League. Campioana Franței și deținătoarea trofeului, Paris Saint-Germain, o va întâlni pe Arsenal, campioana Angliei în acest sezon.

Cele două s-au întâlnit și în sezonul precedent de UEFA Champions League, în semifinale. Atunci, PSG a reușit să câștige ambele partide.

Luis Enrique, despre punctele forte ale lui Arsenal

Luis Enrique a vorbit la superlativ despre adversara din marea finală de sâmbătă și a ținut să stopeze orice critică referitoare la stilul de joc al „tunarilor”.

„Sunt cea mai bună echipă defensivă din Europa și sunt de câțiva ani buni. E o combinație explozivă. Nu depind de un singur jucător. Marchează foarte mult din faze fixe și au acest mix între o echipă care primește foarte greu gol și una care înscrie enorm.

Unii pot spune că nu dau goluri spectaculoase, colective, dar cui îi pasă? Întrebați orice fan Arsenal și sunt convins că este încântat. Au câștigat Premier League și îi felicit pentru asta. Au meritat încă de la început, pentru că au făcut un sezon fantastic. Au fost foarte aproape să câștige fiecare competiție în care au jucat.