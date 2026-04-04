Suporterii lui Dinamo, derapaj xenofob înspre Szabolcs Kovacs după egalul cu FC Argeș. Ce s-a scandat

Fotbalul românesc este acaparat de scandări xenofobe sau rasiste, iar meciul dintre Dinamo și FC Argeș nu a făcut excepție de la “regulă”. După fluierul final al partidei care s-a încheiat la egalitate, fanii alb-roșiilor au avut scandări îndreptate împotriva poporului maghiar, omul vizat fiind centralul Szabolcs Kovacs.
Dinamo a reușit să oprească seria de cinci înfrângeri la rând, însă nu așa cum și-ar fi dorit. Elevii lui Zeljko Kopic au scos doar un punct din confruntarea cu FC Argeș, scor 1-1, la capătul unui duel în care Ricardo Matos a marcat pentru gazde și Eddy Gnahore pentru oaspeți.
“Afară, afară cu ungurii din țară!”, s-a auzit la Mioveni
Partida a fost una tensionată, suporterii dinamoviști simțind că au fost dezavantajați de centralul Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan Kovacs. Prima dată, la faza penalty-ului acordat pentru FC Argeș după verificarea fazei la monitorul VAR, iar a doua când alb-roșiii au considerat că merită și ei o lovitură de la 11 metri în prelungiri la un presupus henț.
De aceea, după meci fanii lui Dinamo și-au vărsat furia pe Kovacs și au început să aibă un derapaj xenofob. “Afară, afară cu ungurii din țară!” și “Ale, ale, să-ți dăm la m*** bozgore“, au fost scandările la care au apelat alb-roșiii.
Pe lângă mesajul care nu își are locul pe stadionul de fotbal, fanii le-au impus și un obiectiv favoriților, și anume Cupa României: “Să demonstrați că aveți valoare, aduceți Cupa în Ștefan cel Mare!“. Dinamo o va întâlni pe Universitatea Craiova în semifinalele competiției și ar juca finala cu “U” Cluj sau FC Argeș în caz de calificare.
Ulterior, au fost scandate numele antrenorilor Kopic și Petre, care au și salutat galeria înjurând Steaua.
Un alt mesaj scandat la unison de Peluza Cătălin Hîldan și SUD a fost următorul: “A fi câine e o mândrie, toată România o știe, și să știe toată lumea, Dinamo e echipa mea“.
