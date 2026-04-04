Home | Fotbal | Liga 1 | Suporterii lui Dinamo, derapaj xenofob înspre Szabolcs Kovacs după egalul cu FC Argeș. Ce s-a scandat

Suporterii lui Dinamo, derapaj xenofob înspre Szabolcs Kovacs după egalul cu FC Argeș. Ce s-a scandat

Andrei Nicolae Publicat: 4 aprilie 2026, 22:42

Suporterii lui Dinamo, derapaj xenofob înspre Szabolcs Kovacs după egalul cu FC Argeș. Ce s-a scandat

Suporterii lui Dinamo în meciul cu FC Argeș / Sport Pictures

Fotbalul românesc este acaparat de scandări xenofobe sau rasiste, iar meciul dintre Dinamo și FC Argeș nu a făcut excepție de la “regulă”. După fluierul final al partidei care s-a încheiat la egalitate, fanii alb-roșiilor au avut scandări îndreptate împotriva poporului maghiar, omul vizat fiind centralul Szabolcs Kovacs.

Dinamo a reușit să oprească seria de cinci înfrângeri la rând, însă nu așa cum și-ar fi dorit. Elevii lui Zeljko Kopic au scos doar un punct din confruntarea cu FC Argeș, scor 1-1, la capătul unui duel în care Ricardo Matos a marcat pentru gazde și Eddy Gnahore pentru oaspeți.

“Afară, afară cu ungurii din țară!”, s-a auzit la Mioveni

Partida a fost una tensionată, suporterii dinamoviști simțind că au fost dezavantajați de centralul Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan Kovacs. Prima dată, la faza penalty-ului acordat pentru FC Argeș după verificarea fazei la monitorul VAR, iar a doua când alb-roșiii au considerat că merită și ei o lovitură de la 11 metri în prelungiri la un presupus henț.

De aceea, după meci fanii lui Dinamo și-au vărsat furia pe Kovacs și au început să aibă un derapaj xenofob. “Afară, afară cu ungurii din țară!” și “Ale, ale, să-ți dăm la m*** bozgore“, au fost scandările la care au apelat alb-roșiii.

Pe lângă mesajul care nu își are locul pe stadionul de fotbal, fanii le-au impus și un obiectiv favoriților, și anume Cupa României: “Să demonstrați că aveți valoare, aduceți Cupa în Ștefan cel Mare!“. Dinamo o va întâlni pe Universitatea Craiova în semifinalele competiției și ar juca finala cu “U” Cluj sau FC Argeș în caz de calificare.

Ulterior, au fost scandate numele antrenorilor Kopic și Petre, care au și salutat galeria înjurând Steaua.

Un alt mesaj scandat la unison de Peluza Cătălin Hîldan și SUD a fost următorul: “A fi câine e o mândrie, toată România o știe, și să știe toată lumea, Dinamo e echipa mea“.

Menajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspectMenajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspect
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Observator
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
23:59 5 apr.

UPDATEMircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: “E o situaţie grea”
23:44 5 apr.

Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
23:35 5 apr.

Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific
23:35 5 apr.

Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
23:27 5 apr.

Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
23:21 5 apr.

Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
Vezi toate știrile
1 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 2 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 3 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 4 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona 5 VIDEORăzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK 6 Continuă revoluţia lui Gigi Becali la FCSB! Jucătorul cu salariu lunar de 30.000 de euro e OUT
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu