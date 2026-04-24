„Nu am avut șmecherie”. Andrei Nicolescu, reacție fermă după ce Dinamo a fost eliminată dramatic din Cupa României

Andrei Nicolescu a oferit o reacție fermă, după ce Dinamo a fost eliminată dramatic de Universitatea Craiova din semifinalele Cupei României. Oltenii s-au impus la loviturile de departajare, scorul după cele 120 de minute de joc fiind de 1-1.

Kennedy Boateng a deschis scorul pentru Dinamo în minutul 105, iar „câinii” visau la finala Cupei României. Adrian Rus a egalat, însă, în minutul 118, iar la loviturile de departajare, oltenii s-au impus cu 4-1, după ratările lui Danny Armstrong și Georgi Milanov.

Andrei Nicolescu știe ce i-a lipsit lui Dinamo, după înfrângerea cu Universitatea Craiova din Cupa României

Andrei Nicolescu a transmis că elevii lui Zeljko Kopic nu au avut suficientă „șmecherie fotbalistică”. Președintele lui Dinamo se aștepta ca pe finalul prelungirilor, la scorul de 1-0, Devis Epassy sau un alt jucător să rupă ritmul partidei și să tragă de timp.

„(n.r. – Ce ai simțit când a egalat Rus?) Am simți frustrare. N-am avut acea șmecherie fotbalistică. Șmecherie pozitivă. Cu un minute înainte, ei au avut o fază similară, care trebuia să ne pună în gardă. Atunci mă bazam pe Epassy, să se întindă pe jos, să rupă ritmul. Cineva să rupă chestia aia.

Mai erau 2 minute. Nu am avut acea șmecherie fotbalistică și uite cât contează în anumite momente. Sunt alți portari care se întind pe jos cu 5 minute înainte de meci, nu cu 5 minute înainte de final. Noi nu am rup ritmul ăsta. Doar 2 minute ne mai trebuiau. Normal că nu îți convine. Sunt sentimente pe care e greu să le descrii în cuvinte”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.