„Nu am avut șmecherie”. Andrei Nicolescu, reacție fermă după ce Dinamo a fost eliminată dramatic din Cupa României

Andrei Nicolescu a oferit o reacție fermă, după ce Dinamo a fost eliminată dramatic de Universitatea Craiova din semifinalele Cupei României. Oltenii s-au impus la loviturile de departajare, scorul după cele 120 de minute de joc fiind de 1-1.
Kennedy Boateng a deschis scorul pentru Dinamo în minutul 105, iar „câinii” visau la finala Cupei României. Adrian Rus a egalat, însă, în minutul 118, iar la loviturile de departajare, oltenii s-au impus cu 4-1, după ratările lui Danny Armstrong și Georgi Milanov.
Andrei Nicolescu știe ce i-a lipsit lui Dinamo, după înfrângerea cu Universitatea Craiova din Cupa României
Andrei Nicolescu a transmis că elevii lui Zeljko Kopic nu au avut suficientă „șmecherie fotbalistică”. Președintele lui Dinamo se aștepta ca pe finalul prelungirilor, la scorul de 1-0, Devis Epassy sau un alt jucător să rupă ritmul partidei și să tragă de timp.
„(n.r. – Ce ai simțit când a egalat Rus?) Am simți frustrare. N-am avut acea șmecherie fotbalistică. Șmecherie pozitivă. Cu un minute înainte, ei au avut o fază similară, care trebuia să ne pună în gardă. Atunci mă bazam pe Epassy, să se întindă pe jos, să rupă ritmul. Cineva să rupă chestia aia.
Mai erau 2 minute. Nu am avut acea șmecherie fotbalistică și uite cât contează în anumite momente. Sunt alți portari care se întind pe jos cu 5 minute înainte de meci, nu cu 5 minute înainte de final. Noi nu am rup ritmul ăsta. Doar 2 minute ne mai trebuiau. Normal că nu îți convine. Sunt sentimente pe care e greu să le descrii în cuvinte”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.
De asemenea, Andrei Nicolescu a mai subliniat că Dinamo a fost la doar două minute distanță de performanță, anume calificarea în finala Cupei României, unde ar fi înfruntat-o pe U Cluj. Oficialul „câinilor” a transmis că Zeljko Kopic a avut planurile date peste cap în prima repriză, după accidentările lui Andrei Mărginean și Raul Opruț.
„Suntem la 2 minute de performanță. Dinamo a ajuns la 2 minute de performanță. Și metaforic și real vorbind. Cât vor dura aceste minute, cât de repede trec, depinde doar de noi. Despre meci, părerea mea e că noi ne-am făcut un plan și planurile noastre s-au schimbat cu cele 2 modificări forțate în primele 30 de minute. Echipa a reacționat bine, dar am avut un șoc. Am plecat cu un deficit foarte mare în această semifinală”, a mai spus Andrei Nicolescu.
