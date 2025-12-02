Csikszereda, în pericol să fie sancționată după meciul cu Oțelul. Motivul inedit din spate - Antena Sport

Csikszereda riscă să fie sancționată de Federația Română de Fotbal după meciul disputat în etapa a doua a Cupei României contra Oțelului. Posibila pedeapsă a ciucanilor ar putea apărea din cauza unui motiv mai puțin ieșit din comun, și anume acela că formația a folosit o minge care nu este omologată în cupă.

Trupa lui Robert Ilyes a pierdut dramatic pe teren propriu, gălățenii marcând golul decisiv în prelungiri, iar acum e în pericol să primească o nouă lovitură. Observatorul partidei de la Miercurea Ciuc a notat în raport că echipa gazdă a folosit mingile omologate pentru Liga 1, nu pentru Cupa României, potrivit gsp.ro.

Csikszerda poate fi amendată de FRF

În campionat, echipele folosesc modelul Select Brillant Super TB FIFA V24, iar Csikszereda a apelat la această minge și la duelul cu Oțelul. În schimb, în Cupa României, cluburile ar trebui să joace cu JOMA Pontica, un balon care a fost însă aspru criticat în trecut de jucătorii de la Rapid, care au spus despre el că e “o pușcărie”.

În regulament nu este stipulat că echipele sunt obligate să folosească în cupă mingile desemnate pentru această competiție, însă observatorul meciului nu a trecut acest lucru cu vederea. Astfel, conform sursei citate anterior, FRF ar putea sancționa clubul din Miercurea Ciuc, care au un singur punct după primele două etape de cupă.

Înainte de meciul pierdut în prelungiri cu Oțelul, echipa lui Ilyes a remizat pe teren propriu cu Sepsi Sântu Gheorghe. Ciucanii mai au un duel de disputat contra celor de la Sporting Liești.