Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Csikszereda, în pericol să fie sancționată după meciul cu Oțelul. Motivul inedit din spate - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Csikszereda, în pericol să fie sancționată după meciul cu Oțelul. Motivul inedit din spate

Csikszereda, în pericol să fie sancționată după meciul cu Oțelul. Motivul inedit din spate

Andrei Nicolae Publicat: 2 decembrie 2025, 21:02

Comentarii
Csikszereda, în pericol să fie sancționată după meciul cu Oțelul. Motivul inedit din spate

Jucătorii de la Csikszereda și Oțelul Galați, în timpul meciului din Cupă / Sport Pictures

Csikszereda riscă să fie sancționată de Federația Română de Fotbal după meciul disputat în etapa a doua a Cupei României contra Oțelului. Posibila pedeapsă a ciucanilor ar putea apărea din cauza unui motiv mai puțin ieșit din comun, și anume acela că formația a folosit o minge care nu este omologată în cupă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Trupa lui Robert Ilyes a pierdut dramatic pe teren propriu, gălățenii marcând golul decisiv în prelungiri, iar acum e în pericol să primească o nouă lovitură. Observatorul partidei de la Miercurea Ciuc a notat în raport că echipa gazdă a folosit mingile omologate pentru Liga 1, nu pentru Cupa României, potrivit gsp.ro.

Csikszerda poate fi amendată de FRF

În campionat, echipele folosesc modelul Select Brillant Super TB FIFA V24, iar Csikszereda a apelat la această minge și la duelul cu Oțelul. În schimb, în Cupa României, cluburile ar trebui să joace cu JOMA Pontica, un balon care a fost însă aspru criticat în trecut de jucătorii de la Rapid, care au spus despre el că e “o pușcărie”.

În regulament nu este stipulat că echipele sunt obligate să folosească în cupă mingile desemnate pentru această competiție, însă observatorul meciului nu a trecut acest lucru cu vederea. Astfel, conform sursei citate anterior, FRF ar putea sancționa clubul din Miercurea Ciuc, care au un singur punct după primele două etape de cupă.

Înainte de meciul pierdut în prelungiri cu Oțelul, echipa lui Ilyes a remizat pe teren propriu cu Sepsi Sântu Gheorghe. Ciucanii mai au un duel de disputat contra celor de la Sporting Liești.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Adrian Pleşca, fostul solist de la Timpuri Noi, a murit. Artanu avea 64 de ani
Observator
Adrian Pleşca, fostul solist de la Timpuri Noi, a murit. Artanu avea 64 de ani
Țara unde se găsește cel mai ”înfricoșător” stadion din lume. Arată ca o ruină, dar încă este folosit
Fanatik.ro
Țara unde se găsește cel mai ”înfricoșător” stadion din lume. Arată ca o ruină, dar încă este folosit
20:43
LIVE SCOREFC Argeş – Rapid 2-1, în Cupa României. Piteștenii dau lovitura la Mioveni. Giuleștenii au rămas în 10
20:29
Gigi Becali nu se joacă! FCSB, fără 11 titulari la meciul din Cupa României cu UTA
20:14
Accidentare horror în FC Argeș – Rapid! În mod surprinzător, fotbalistul a mai jucat 10 minute
19:56
Ciprian Marica, glumă sau “săgeată” spre Mircea Lucescu? “Are 80 de ani și ține locul ocupat”
19:45
Cristi Borcea surprinde! Pe cine vede viitor selecționer al naționalei României
19:30
Barcelona pregătește o lovitură de proporții! Doi jucători la schimbul starului de 100 de milioane de euro
Vezi toate știrile
1 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 3 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 4 Roxana Moise a murit la 39 de ani 5 Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo 6 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând